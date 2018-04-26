BAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!





Uzmanlar, bahar depresyonunun iş performansında düşmeye ve dikkat ve konsantrasyonda bozulmaya yol açtığını belirtiyor. Bu belirtiler sende de varsa, dikkatli olmanda fayda var!

Mevsimlik özellik gösteren bahar depresyonu, uyku ve iştah değişikliklerinin yanı sıra iş performansında düşmeye, konsantrasyonda bozulmaya yol açabiliyor. Kadınlarda daha sık görülebilen bahar depresyonunun birkaç hafta sürebileceğini belirten uzmanlara göre, gün ışığından yararlanmak, iyi beslenme, yeterli uyku ve egzersiz bahar depresyonu ile mücadele etmede etkili olabiliyor.

Depresyon belirtilerini taşıyor

Mevsimsel bir özellik taşıyan bahar depresyonu; mutsuzluk, keyifsizlik, halsizlik, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, vücut ağrıları, intihar düşünceleri gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Değersizlik düşünceleri, hüzün, karamsarlık, sinirlilik, cinsel istekte azalma, iş performansında düşme, alıngan olma, önceden keyif alınan aktivitelere ilginin azalması, sorumlulukların ağır gelmesi dahil tüm depresyon belirtilerini taşıyabiliyor.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Gün ışığı ve mevsim değişikliklerinin ruhsal durumumuzu etkilediği bir gerçek. Bahar depresyonunun ortaya çıkmasında beyindeki hormonlarda değişiklikler etkili. Kadınlarda daha sık görülmesinin yanında, ailesinde duygudurum bozuklukları öyküsü olanlar, daha önce depresyon geçirmiş kişilerde risk daha fazla. Ayrıca tiroid hormon bozuklukları, vitamin eksiklikleri, anemi gibi tıbbi durumlar bahar depresyonunu tetikleyebiliyor.

Birkaç haftadan uzun sürüyorsa tehlike çanları çalıyor demektir!

Birkaç haftayı geçen keyifsizlik, halsizlik, uyku iştah değişikliklerinde depresyonu düşünmende fayda var. Zira tedavisi edilmezse şiddetlenebildiği gibi aylarca iyileşmeden kronikleşebiliyor.

Bahar aylarında başlayan depresyon yaz sonuna kadar sürebiliyor. Yine benzer şekilde sonbaharda başlayan depresyonların iyileşmesi de kış sonunu bulabiliyor. Bu durumda psikiyatri uzmanlarına başvurmanda fayda var. İlaçlar ve psikoterapi başta olmak üzere fototerapi, TMU gibi çeşitli ek yöntemler de tedavi edilebilirken, başvurunun gecikmesi tedaviyi güçleştirebiliyor.

8 öneriye kulak ver:

Kişilerin bilinen yineleyici belli dönemlerde depresif atakları varsa, o aylarda psikiyatrist ya da psikoterapist ile görüşmesini sıklaştırmasında, öncesinde önerilen koruyucu bir tedavisi varsa düzenli kullanması önemli. Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, bahar depresyonuyla mücadelede şu tavsiyelerde bulunuyor:

O dönemlerde sorumluklarını ve iş yükünü azaltıp yeterince dinlen,

İyi beslen,

Gün ışığından yararlan,

Egzersizi arttır ve açık alanda hafif yürüyüşler yap,

Keyif veren aktiviteleri artır,

Sevdiklerinle daha çok vakit geçir,

Alkolden uzak dur.

