BAHAR ALERJİSİNİ ÖNLEMENİN 13 YOLU

Baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya, doğa yeniden canlanmaya başlıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, toprak çemenleniyor ve çiçekler açıyor ve baharın gelmesi ile bazılarımız da burun akması, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınması yakınmaları başlıyor. Gücünü Okan Üniversitesi’nin bilgi ve birikiminden alan, Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül bahar alerjisine karşı uyarıyor.

Bahar Alerjisi Nedir?

Vücudumuzda alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olan maddelere “allerjen” denir. En sık karşılaşılan ve en iyi bilinen allerjenler polen, küf, ev tozu akarları ve hayvan tüyleridir. Allerjenler hedef organlarda ki bunlar en sık burun ve gözlerdir, bir takım biyokimyasal reaksiyonlara, salgılara neden olurlar. Salınan bu maddelerden en iyi bilineni Histamindir. Histamin, vücut sıvılarının damarlardan dokulara sızmasına neden olur. Bu da vücutta genel kaşıntı, gözlerde yaşarma, kızarıklık, burunda tıkanıklık ve akıntı, akciğerde ise sekresyon artışı, öksürük, hırıltı vb. şikâyetlere neden olur.

Baharla birlikte çimen, ot, çiçek ve ağaçların çiçek açmaları ile polenler atmosfere yayılırlar ve ağız, burun, göz ve ciğerlerimize kadar ulaşırlar. Özellikle rüzgârlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için şikâyetler artar. Bazı süs bitkilerinin çiçeklerinin polenleri ise ağır olduğu için hava yolu ile dağılamazlar. Bunlar da arı ve böceklerle çevreye yayılırlar. En tipik bahar allerjisi allerjik rinit şeklinde görülür. Allerjik bünyesi olanların %30’unda allerjik rinit izlenir.

Alerjik Riniti Olan Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

• Sigara içme ve yanında içirme.

• Tozlu ve polenli ortamlarda bulunma, eğer bulunmak zorundaysan mutlaka maske kullan. Polen yoğunluğu en çok sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde olmaktadır. Bu saatlerde dışarı çıkmamaya çalış.

• Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerini kapalı tut. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalış.

• Burnun dış kısmına ve göz çevresine çok ince bir tabaka şeklinde vazelin sür, polenler vazeline yapışmakta ve böylece vücuda girişleri engellenmektedir.

• Özellikle kaloriferli evlerde kuru ev havası allerjik rinitin kötüleşmesine neden olabileceğinden, evde hava nemlendiricisi kullanın.

• Klimalarda kullanılan filtreleri her ay değiştir, allerjenleri tutan özel filtreler al.

• Evinde tüylü hayvan beslemekten ve bitki bulundurmaktan kaçın.

• Beden temizliğine dikkat et, düzenli olarak el ve yüzünü yıkarsan vücuduna girmek üzere olan polenleri engellersin.

• Yatmadan önce duş almak, saçları yıkamak yararlı olur.

• Polen mevsiminde giysilerini açık havada kurutma. Şapka ve ceketlerini daha sık yıka.

• Tüylü ve yünlü battaniyeler yerine pamuklu ve sentetik olanları tercih et.

• Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev eşyalarını kullanmamaya özen göster.

• Polen mevsiminde arabada giderken pencereleri kapalı tut.