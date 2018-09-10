BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI





Ve sonbahar geldi! Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu ipuçlarına kulak vermende fayda var.

1/ Meyve ve sebzeyi bolca ve mevsiminde tüket

Meyve ve sebze açısından şanslı bir ülkeyiz. Ancak meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek büyük önem taşıyor. Pazardan ya da marketten aldığınız ürünleri çok iyi yıkamak, organik olmayan gıdaları kabuksuz tüketmek gerekiyor.

Sirkeli suda bekletmek özellikle yeşillikler için önem taşıyor. Bu işlem böceklerden, larvalardan kurtulmanı sağlıyor. Eğer dışarıda meyve ya da salata yiyorsan; iyi yıkanmış, çok beklememiş olanları tüketmeye dikkat etmelisin.

2/ Apiterapiyi beslenme düzenine ekle

Apiterapi yani arı ürünlerini bütün ailenin beslenmesine eklemekte fayda var. Propolisin kendisini ya da karışımlar halinde olanını tüketebilirsin. Küçük çocuklar için miktar daha az olmakla birlikte, apiterapi ürünleri bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı bir faktördür.

3/ Probiyotikler dostundur

Kefir bağışıklık sistemine pozitif fayda sağlar. Bunun yanı sıra kendi probiyotikli yoğurdunu da yapmak isteyebilirsin. Hamileler ve emzirenler için de uygun ve sağlıklı olan bu ürünler hem dinç, hem de sağlıklı kalmanı sağlayacaktır.

4/ Bol bol balık tüket

Bu ay palamut, sardalya, çipura, kırlangıç gibi balıkları rahatlıkla tüketebilirsin. Yanında salata yapmayı unutma.

5/ Baharatların mucizesinden faydalan

Tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatları küçük miktarlarda beslenmene kat. Tarçının hası olarak bilinen Seylon Tarçını’nı içtiğin suya katarak tüketebilirsin.

6/ Yeşil çay iç

Yeşil çayı çok demlemeden, çok haşlamadan ılık ılık tüket. Propolisli balı yeşil çaya ekleyerek alacağın faydayı artırabilirsin.

7/ Yağlı tohumları çiğ tüket

Ülkemiz fındık ve badem cenneti olarak tüm dünyada tanınıyor. Çocukların beslenmesinde, ara öğün olarak bir avuç olmak üzere yağlı tohumları tüketebilirsin.

8/ Baklagilleri ihmal etme

Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi gıdalar beslenmede büyük önem taşır. Özellikle az yağlı et ve kıyma ile yemeğini yapabilir, dilersen içine bir avuç da erişte atabilirsin.

Kaynak: Makarna; Lütfen! Kurucusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu

