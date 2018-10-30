BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN TARİFLER





Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudunu hastalıklardan korumak tamamen senin elinde. İşin sırrı sağlıklı beslenmek. İşte bol vitaminli, besleyici tarifler…

Yazı: Beslenme Uzmanı Ayşe Serra Yücel

Özellikle tatil dönemlerinde alınan kilolardan kurtulmak adına, farklı diyet arayışları içine giriliyor Ancak önceliğin sağlıklı beslenme üzerine araştırma yapmak ve toksinlerden arınmak olmalı.

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak çok önemli. Yapılan araştırmalar, kahvaltı etmeyen kişilerin, edenlere oranla soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa daha sık yakalandığını ve tedavi sürecinin uzun olduğunu gösteriyor. Ayrıca Cardiff Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada; kahvaltı etmeyen kişilerin kortizol hormonu seviyesinin yüksek çıktığı ve bundan dolayı güne stresli başladıkları öne sürülüyor. Bu da bağışıklık sistemini etkileyen bir faktör.

Daha sonraki öğünlerini ise kurubaklagiller, mevsim sebzeleri ve kaliteli proteinlerle desteklemen bağışıklık sistemini güçlendirmenize yardımcı olur. Örneğin; karides, nohut, sığır eti, barbunya, keten tohumu, kabak çekirdeği, ıspanak, yeşillikler, kaju gibi…

A ve C vitamini deposu: “Kış çorbası”

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

½ bardak havuç veya doğranmış kırmızı dolmalık biber

1 büyük kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

1 diş sarımsak

1 kutu bebek ıspanak

1 kutu Meksika fasulyesi veya sevdiğin bir fasulye çeşidi

¼ bardak rendelenmiş parmesan peyniri

Fesleğen yaprağı

Kendi hazırladığın bir garnitür karışımı (isteğe bağlı)

5 bardak doğal tavuk suyu

1-1,5 çay kaşığı Taco baharatı

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Sıvı kaya tuzu

Yapılışı:

Zeytinyağını tencere koy ve duman çıkmayacak haldeyken havuç veya biberi ekle. 15-20 sn çevirdikden sonra küçük küçük kesmiş olduğun tavukları ilave et. 2 dakika kısık ateşte çevirdikten sonra; ıspanak, sarımsak, fasulyeyi istediğin şekilde doğrayarak ekledikten sonra en son tavuk suyu taco baharatı, sıvı kaya tuzu ve zerdeçal ekleyerek kaynamaya bırak. Hafif kaynadıktan sonra içerisine garnitür ekle. Fesleğenleri de ilave edip pişmesini bekle. Servis ederken dilediğin kadar parmesan ekleyebilirsin.

Çorba sonrası besleyici bir ana yemek: Sebzeli Bonfile

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gr 3 adet bonfile

1 diş sarımsak

4 dal kuşkonmaz

1 kırmızı biber

1 orta boy tatlı patates

1 kaşık soya sosu

Yapılışı:

Bir kase içerisinde, zeytinyağı, minik doğranmış sarımsak ve soya sosunu harmanla ve bu sos ile etleri ve sebzeleri sosladıktan sonra 30 dk buzdolabında streç filme sarılı halde bekletip, kızgın demir döküm veya normal yağsız tavada, istediğin seviyeye gelene kadar pişir. Ancak etleri tavada sürekli çevirmemeye dikkat et.

Mangolu smoothie

Malzemeler:

1 su bardağı yaban mersini veya mango parçaları

1 limon suyu

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı kuru acı biber

3/4 fincan taze sıkılmış portakal suyu

2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 küçük çiğ kırmızı pancar

1 su bardağı ahududu

1 küçük greyfurt

1/2 bardak nar suyu

Tatlandırmak için 1 tatlı veya çay kaşığı organik bal

Yapılışı:

Bütün malzemeleri blender’dan geçir. İsteğe bağlı olarak buz ekleyebilirsin. Katı gelirse seyreltmek için max 250 ml olacak şekilde su ekleyebilirsin.

Kış Salatası

Malzemeler :

Marul

1 avokado

2 yemek kaşığı kırmızı kinoa

15 dal maydanoz

Hardal

2 tam ceviz

Tuz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Yapılışı:

Marulları ve maydanozu, avokadonun yarısını küp küp doğra. Avokadonun diğer yarısını sos için ayrı bir kasede ez; içerisine 1 çay kaşığı hardal , 1 çay kaşığı kaya tuzu ve zeytinyağı ekle. 2 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi de ilave ettikten sonra, blender’dan geçirip toz haline getirdiğin cevizi ekleyerek hepsini harmanla. Kinoayı üzerini hafif geçecek şekilde su ekleyerek 5-7 dk haşladıktan sonra marul ve maydanozla, hazırladığın sosla buluşturabilirsin.



