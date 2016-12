BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Soğuk hava ve stresli şehir hayatıyla mücadele etme süreci, bazı hastalıkları da beraberinde getirebiliyor.

Sağlıklı kalmak için öncelikle günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekiyor. Alınacak birkaç basit önlem ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara dur demek mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Birsel Kavaklı, hastalıklardan korunmak için vücut direncini artırmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Stres bağışıklığı düşürüyor

Bağışıklık sistemi yalnızca hastalıklarla ilgili değildir; yani bu sistemin çökmesinde sadece virüsler değil, duygularımız da büyük önem taşımaktadır. Örneğin; ağır stres altında kalındığında dudakta çıkan uçuk da, aşırı yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak görülen solunum yolu hastalıkları da bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Kullanılan bazı ilaçlar da etkili

Karaciğer, diyabet, kalp-damar hastalıkları ile kanserlerin de bağışık sistemini zayıflatmaktadır. Hastalıkların yanı sıra kullanılan bazı ilaçlar da bağışık sistemini olumsuz etkileyebilir. Kortizon ve kanser ilaçları kişiyi zayıf düşürürken, yetersiz ve sağlıksız beslenme ile alkol ve sigara tüketimi de hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Sık hastalanmak önemli bir işaret

Bir kişi sık hastalanıyorsa, bu durum bağışıklık sisteminin zayıfladığını göstermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı yaşam tarzını benimsemektir. Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve stresten uzak kalmak gerekir. Ayrıca meyve-sebze tüketimini artırmak, kimyasallardan uzak durmak ve iklime göre giyinmek de bağışıklığı kuvvetlendirmek için dikkat edilmesi gereken kurallardır.

C vitaminini portakal ve biberden alabilirsiniz

Bağışıklık sistemini güçlendirmek denilince akla ilk C vitamini, dolayısıyla portakal ve mandalina gibi meyveler gelmektedir. Mevsiminde tüketilen C vitamininden zengin meyveler oldukça faydalıdır. Bu şartlar yerine getirildiğinde multivitamin kullanımına gerek kalmaz. Yine biber de C vitamini içeren önemli bir besindir. Eğer tüketilen meyvelerden alınan C vitamin yeterli gelmezse, doktor tavsiyesi ile bitkisel takviyeler kullanılabilir. Ayrıca bu dönemde kalp-damar sağlığı için çok önemli olan omega-3 ile selenyum ve koenzim Q10 de alınabilir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için öneriler

1. Ellerinizi sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkanın.

2. Kişisel temizliğinize özen gösterin.

3. Meyve ve sebzeleri akan su (musluk) altında iyice yıkandıktan sonra tüketin.

4. Günlük sıvı ihtiyacınızı mutlaka su ile karşılayın.

5. Gıdaları olabildiğince taze tüketin ve gerekli hallerde buzdolabında saklayın.

6. Pastörize edilmiş ya da UHT yöntemi ile paketlenmiş uzun ömürlü sütleri tercih edin. Çiğ süt tüketecekseniz kaymak tuttuktan sonra karıştırarak 5-7 dakika kaynatıp, olabildiğince kısa sürede soğutun.

7. Et ve yumurtaları iyice pişirin.

8. Taze peynir tüketmeyin.

9. Düzenli egzersizi ihmal etmeyin

10. Kaliteli uykuya özen gösterin

11. Aşı ile korunabileceğiniz hastalıklara karşı aşı yaptırın.