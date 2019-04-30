Bağırsaklarındaki huzursuzluktan mı şikayetçisin? Ya da şişkinliğin bir türlü geçmiyor mu? Yaşadığın bu belirtiler ‘irritabl bağırsak sendromu’ (İBS) nun habercisi olabilir.

Karında şişkinlik, ağrı, kabız ve ishal atakları görülüyor

Prof. Dr. Cem Kalaycı, İBS’nin en dikkat çekici belirtilerinin karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, dışkılama değişiklikleri, kabızlık ve ishal atakları olduğunu aktardı. İBS’nin en ayırt edici özelliği olan ağrının özellikle alt karın ve sol tarafta sıkla görüldüğünü aktaran Kalaycı, İBS hastalarının ağrının yanısıra dışkılamadan sonra bağırsakları tam boşaltamama hissini yaşadığını dile getirdi. Tüm gün boyunca karın ağrısı ve şişkinliğin devam edebileceği bilgisini paylaşan Kalaycı, “İBS’yi fonksiyonel kabızlık ve ishalden ayıran en belirgin özellik ağrının varlığıdır. Acil ve sık dışkılama ihtiyacı ise diğer semptomlar arasında yer alıyor. İBS bazı hastalarda bağırsak dışı belirtilere de yol açabilir. Kadınlarda özellikle mide ağrısı, migren ve regl dönemlerinde artış gösteren şiddetli ağrı sayılabilir.

Türkiye’de görülme sıklığı dünya ile paralellik gösteriyor

Türkiye’de yapılan çalışmalarda İBS prevalansının; dünyadakine benzer şekilde yüzde 11,2 olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Kalaycı, “Türkiye’de ortalama her 10 kişiden birinde görülen İBS’ye sıklıkla kadınlarda rastlanıyor. İBS, yaşam kalitesini kalp yetmezliği kadar azaltan bir hastalık. Yaşamdan duyulan zevki ve sosyal aktiviteyi oldukça kısıtlayan İBS, stresli dönemlerde veya yemek sonrasında karın ağrısının daha şiddetli hissedilmesine sebep oluyor” diyor.

Nasıl tedavi ediliyor?

İBS tedavisinin en önemli basamağının doktor – hasta ilişkisinde yattığının altını çizen Prof. Dr. Kalaycı şöyle devam etti: “Her bir İBS hastasının semptomları farklı olabileceği gibi tedavisinde de çeşitli yollar izlenebiliyor. Bu noktada doktorların iyi birer dinleyici olması ve hastayı tedaviye dahil etmesi gerekiyor. Yapılan son araştırmalara göre İBS tedavisinde anti-spazmodik grup ilaçların 15 gün sonra oldukça etkili bir rahatlamaya yardımcı olduğu görülüyor. Yoğun anksiyete sahibi olan hastalarda ise anti-spazmodik ilaç tedavisinin yanı sıra anti-depresan ilaç grubunun kullanılmasının da daha iyi bir sonuç alınmasına katkıda bulunduğunu gözlemliyoruz.”