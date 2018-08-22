BADEM SÜTÜ, SENİN İÇİN İYİ Mİ?

En iyi bitkisel süt değil…

Badem sütü her yerde. Kahvene koyuyorsun, sabah smoothie’lerinde blender’dan geçiriyorsun ya da direk karton kutudan içiyorsun. Tabii, biraz tatsız. Ama bademlerden yapılıyor ve senin için mutlaka iyi. (mi?)

O kadar da değil. 2017 yılında Journal of Food Science and Technology’de yayınlanan bir araştırma; aslında badem sütünün değil, soya sütünün en sağlıklı bitkisel süt olduğunu buldu.

Badem sütü gibi bitkisel sütler, diyetinde önemli bir rol oynayabilir. Sertifikalı Diyetisyen Sharon Palmer, “Bitkisel sütler, hayvansal sütleri tolere edemeyen ya da beslenme seçimleri ya da etik nedenleriyle hayvansal besin alımını azaltanlar için harika ve çok yönlü bir alternatif” diyor.

Palmer, insanların hafif bir tadı olduğundan ve sindirimi kolay olduğundan sıklıkla badem sütünü tercih ettiğini de söylüyor.

Badem sütünün beslenme değerleri

Peki badem sütü senin için iyi mi? İşte 240 ml’lik şekersiz badem sütünün besinsel analizi:

Kalori: 39

Yağ: 3 g

Protein: 1,5 g

Karbonhidrat: 1,5 g

Şeker: 0 g

Kalsiyum: 516 mg (Günlük değerin yüzde 52’si)

Bunu 240 ml soya sütü içtiğinde alacaklarınla karşılaştıralım:

Kalori: 80

Yağ: 4 g

Protein: 7 g

Karbonhidrat: 4 g

Şeker: 1 g

Kalsiyum: 299 mg (Günlük değerin yüzde 29’u)

Badem Sütünün Faydaları

Önce, faydalar: badem sütünün kalorisi düşük ve az yağlı, ki bu da onu smoothie gibi şeyler için mükemmel bir temel haline getiriyor.

Dezavantajı proteinin düşük olması. Badem sütü, bir bardak soya sütü ile alacağın proteinin sadece yüzde 20’sine ve az yağlı bir bardak sütten alacağının da yüzde 18’ine sahip.

Çünkü bademin kendisi protein açısından zenginken, süte dönüştüğünde tamamen farklı. Palmer, “Her bir porsiyonda az miktarda badem var” diyor. (Business Insider’e göre, bazı durumlarda tüm içeceğin yüzde 2’sini oluşturuyor.)

Bununla beraber, bazı badem sütleri protein takviyeli, yani içeceğe bezelye proteini eklenebiliyor.

Palmer, kalsiyum içeriğinin markadan markaya göre değişeceğini söylüyor- takviye sırasında eklenip eklenmediğine bağlı olarak günlük ihtiyacının yüzde 10 ila 45’ini karşılar.

“Badem sütü, besinler açıdan hayvansal süte çok benzeyen soya sütüyle karşılaştırıldığında çok besleyici bir bitkisel süt değil” diyor. “Soya sütü her zaman bitkisel sütler için altın standardında bir besin oldu çünkü protein içeriği açısından zengin” diye de ekliyor.

İçmeli misin?

Palmer, “Ana besin kaynakları kalsiyum ve protein olmayan bitkisel sütler tercih ediyorsan badem sütü tamamen iyi” diyor. “Ama diyetinin önemli bir kısmı bitkisel sütlere dayanıyorsa- vegansan ya da tüm hayvansal ürünlerden kaçınıyorsan- besleyici olanı ve protein, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacını karşılamayı sağlayanı seç.”

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