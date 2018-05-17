BACKSTREET BOYS, “DON’T GO BREAKING MY HEART” İLE GERİ DÖNDÜ!





Boyband’leri sevdiğimiz yadsınamaz bir gerçek. Müzik dünyasında 25 yılı geride bırakan efsanevi pop müzik grubu Backstreet Boys, 5 yıllık uzun bir aradan sonra yepyeni single çalışması “Don’t Go Breaking My Heart” ile geri döndü. Detaylar haberimizde…

Bu çocuklar bir döndü, pir döndü! Daha önce Michael Jackson, Madonna, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Christina Aguilera, P!nk, Chris Brown, Gwen Stefani ve Usher gibi süper yıldızlarla iş birlikleri yapan kreatif ekip Rich + Tone tarafından yönetilen “Don’t Go Breaking My Heart” video klibi de şarkı ile birlikte bugün yayımlandı.

90’lı yıllara damgasını vuran grubun heyecan verici yeni şarkısı, Stephen Wrabel tarafından yazıldı, prodüktörlüğünü ise Stuart Crichton ve Jamie Hartman üstlendi. “Don’t Go Breaking My Heart”, melodik-enerjik altyapısı ve akılda kalıcı nakaratıyla şimdiden müzikseverler tarafından beğeni toplamayı başardı.

Backstreet Boys, listelerde zirveye çıkan sayısız hit şarkının ve dünya çapında 130 milyonu aşan satışların yanı sıra, rekor kıran konser turneleri ve aldıkları onlarca ödül ile tartışmasız olarak müzik tarihinin en başarılı grupları arasında gösteriliyor.



