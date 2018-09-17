BACAKLARINI SIKILAŞTIRMAK İÇİN BU EGZERSİZİ DENE!



Bacaklarını kaslandırmak ve sıkılaştırmak istiyorsan, hangi egzersizleri yapman gerekiyor? Cevabı haberimizde!

Alt kas gruplarının hızlı olarak şekle girmesi için uygun zamanlama ve yoğunlukta karın egzersizleri (core training) yapmalısın. Ancak sana özel bir genel antrenman programı ve beslenme planıyla birlikte maksimum sonuca ulaşabilirsin.

Spinning ve eliptik bisiklet gibi cihazların kullanımı ile harmanlanan bir egzersiz planı, bu konuda en iyi sonuçları almanı sağlayacaktır.

Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı



