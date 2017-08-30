BACAKLARINI, KALÇANI VE MERKEZ BÖLGENİ ÇALIŞTIRACAK 4 HAREKET

Şimdi güçlenme zamanı!



Bu hızlı ve basit rutinin en güzel yanı hiçbir ağırlık kullanımını gerektirmemesi.

Vücut ağırlığını kullanarak yaptığın hareketleri daha verimli hale getirmek için ise bir egzersiz sehpasına ihtiyacın olacak.

Her ne kadar bu hareketleri düz zemin üzerinde yapabilmek mümkün olsa da, egzersiz sehpası kullandığında her bir tekrar vücudunu biraz daha zorlayacak.

Glute bridge yaparken kaldırdığın ayağın hamstring ve kalça kaslarına daha fazla kuvvet yükleyecek. Aynı zamanda, Bulgarian split squat hareketinde bacağını kaldırdığında, ön bacağın tüm yükü üstlenecek ve güçlenecek. Mountain climbers hareketinde ayağını egzersiz sehpasına koyman hem merkez bölgeni hem de üst bedenini zorlayacak. Lateral step-up ise kardiyo için mükemmel.

Bu 4 hareketten oluşan rutini 6 kere tamamlamaya çalış. Glute bridge hareketini 10-15 tekrar; Bulgarian split squat hareketini her iki tarafın ile 8-10’ar tekrar; mountain climbers ve Lateral step-up hareketlerini ise 30’ar saniye yap.