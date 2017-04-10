BABETLER SANDIĞIN KADAR RAHAT VE SAĞLIKLI MI?





Omurgan için ayakkabı seçimine önem ver

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte botlar ve kalın ayakkabılar yerini daha ince ve yazlık ayakkabılara bırakmaya başladı. Yazın tercih edilen ayakkabıların başında ise düz ayakkabı olarak babetler geliyor. Ancak babetlerin sandığınız kadar rahat ve sağlıklı olmadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, bu ayakkabıların kronikleşmiş ağrılara neden olabileceğinin altını çiziyor.

Özellikle son yıllarda moda olan ve rahat olduğu için birçok kadının tercihi olan babet ayakkabılar, uzun süreli kullanıldığı takdirde ayak bileği, diz, kalça ve omurgalarda anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabiliyor.

Öztürk: Ayakkabı seçimini ayak kavisine göre yap…

Her insanın ayak kavisinin farklı olduğunu, bu nedenle bireylerin ayakkabı seçerken bu bilinç ışığında hareket etmeleri gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, “Babet kullanan birey, eğer düztaban değilse haftanın belirli günlerinde babet giyebilir. Fakat kişide düztabanlık varsa ve tabanlık gibi bir destek kullanmıyorsa, babette topuklu ayakkabı gibi ayak bileği, diz, kalça ve omurgada anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabilir” diyor.

Öte yandan babetlerin topuklu ayakkabılar kadar ayak sağlığına zarar vermediğini fakat babetlerin de uzun süre giyildiğinde yürüyüşte şekil bozukluğu ve ayak tabanında yavaşlama gibi ayak deformasyonlarına da neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Öztürk, babetlerin dış taban kısmının çok ince olduğu için zeminden gelen darbeleri de engelleyemediğinin altınını çiziyor.

