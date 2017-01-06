AYŞE TOLGA’DAN ‘İYİLİK SENDE’





“Bulaşmasından korkmayacağınız tek şey, iyilik olsun.”

Eğer hala okumadıysan sana önereceğimiz bu kitap, hafta sonu için iyi bir alternatif olabilir.

Kilodan selülite, kronik yorgunluktan dinmek bilmeyen ağrılara, uyku sorunundan sivilcelere kadar bedensel boyutta yaşadığınız sağlık şikâyetlerinin yanı sıra, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal ve zihinsel sıkıntıların çözümüne yönelik, bilimselliği kanıtlanmış yüzde yüz etkili pratik tarifler…

Sağlıklı yaşamanın tüketilen yiyeceklerden uyku düzenine, kullandığımız kozmetiklerden giyeceklerimize kadar bir tercih değil, hayat tarzı olması gerektiğini anlamış ve bunları uyguladıkça, kendini bedenen ve ruhen ne kadar iyi hissettiğini deneyimlemiş biri olarak kaleme aldığım bu kitapta zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak iyi olmanın uzunca bir süredir kendimde uyguladığım ipuçlarını bulacaksın…

Klinik aromaterapist ve bütünsel terapi uzmanı olarak çalıştığım on yıllık deneyimimin ardından ortaya çıkan “Ayşe Tolga İyi Yaşam” projesi kapsamında yaptığım tüm çalışma ve uygulamalarımın yer aldığı bu kitap, sahip olduğun iyilik gücünü nasıl geri kazanabileceğini ve yeniden nasıl kullanabileceğini hatırlatıyor. Her ne yaşarsak yaşayalım, dünya ne halde olursa olsun, iyiliği uzakta arama, çünkü iyilik sende… Dünyanın değil, insanların iyileşmeye ihtiyacı var.

