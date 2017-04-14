AYŞE TOLGA İYİ YAŞAM SOHBETİ İLE ÇAY FESTİVALİ’NDE…





29-30 Nisan tarihlerinde Doğadan’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek Uluslararası İstanbul Çay Festivali’nde Ayşe Tolga İyi Yaşam Sohbeti ile katılımcılarla buluşacak.

Çay severlere, çay kültürü üzerine harika bir deneyim sunacak olan festival, siyah çaylardan meyve ve bitki çaylarına kadar birçok çeşit ile çay tiryakilerine kapılarını açacak. Katılımcılar festival alanında dünya çay trendleri hakkında bilgi edinme, uzmanlardan doğru çay demleme teknikleri ve çay tadımı tüyolarını da öğrenme şansı yakalayacak.

Bu sene ilki düzenlenecek Uluslararası İstanbul Çay Festival’inde İyi Yaşam Danışmanı ve oyuncu Ayşe Tolga iyi bir yaşam için bitki ve meyve çaylarının hayatımızdaki yerini paylaşacak.

Doğadan Dünya Dilimin Ucunda Workshop’u

İki gün boyunca Haydarpaşa Tren Garı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Doğadan Araştırma ve Geliştirme Müdürü Emre Taşkın “Dünya Dilimin Ucunda” workshopunu da gerçekleştirecek.

Dünya üzerinde çayın öneminin, hayata kattığı kültürel, spritüal, keyif ve sağlık anlamlarının üzerine bilgilendirmelerin gerçekleşeceği workshopta ayrıca çay tadımı, tadımın kimlerin yaptığı, nasıl yapıldığı, nasıl yorumlandığı ve tadımın inceliklerine dair ipuçları paylaşılacak. Sri Lanka, Hindistan, Kenya, Çin, Türkiye, Endonezya, Arjantin, Rwanda gibi dünyanın farklı coğrafyalarında üretilen siyah çayların tanıtılması ve tadımı da gerçekleştirilecek

