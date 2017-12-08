AYRILIK İNTİKAMINI ALMAK İÇİN BU DA BİR YÖNTEM





Ayrılığın intikamını en güzel şekilde nasıl alabilirsin? Eski sevgilinin sana verdiği hediyeleri satışa çıkararak. Neverlikeditanyway.com sitesi, eski sevgilinin sana aldığı hediyenin fotoğrafını yüklemene ve neden ondan kurtulmak istediğini kısaca açıklamana olanak sağlıyor.

The Anxiety Toolkit kitabının yazarı Doktor Alice Boyes, “Bu yolla hem bütçene katkıda bulunabilir, hem de sana eski ilişkini hatırlatan iç karartıcı eşyalarından kurtulabilirsin” diyor. Biraz eğlenelim dedik ve sitede satışa çıkarılanlardan birkaç örnek seçtik:

>EN PAHALI: 18.000 dolarlık nişan yüzüğü ve 9 bin 500 dolarlık Harley Davidson marka motorsiklet

>EN GARİP: Uyku yastığı. NeverLikedItAnyway.com sitesinin kurucusu ve CEO’su Annabel Acton, “Satıcımız sevgilisi tarafından aldatıldığını fark etmiş ve yastığın da bir şekilde bu günaha dâhil olduğunu düşünüyor” diyor. Bir yastıkla neler yapılabileceğini senin hayal gücüne bırakıyoruz.

>EN KELEPİR: Şanslı bir gelin adayı tarafından 200 dolara satın alınan 6 bin 500 dolarlık Vera Wang marka gelinlik. Ama bu haksızlık!

