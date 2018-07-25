AYAKLARINI YAZA HAZIRLA!





Ayaklarını yaza hazırlamak ve plajda kendinden emin adımlarla yürümek için bu ipuçları hayli işine yarayacak.

Ölü derilerden kurtul

Cildini ölü derilerinden arındırmadan güneşe çıkmayı aklına bile getirme. Pürüzsüz bir ten için at kılı fırçasıyla bileklerinden yukarı doğru dairesel hareketlerle tüm vücuduna masaj yap. Cildi nemlendiren ve besleyen bir peeling mutlaka bakım rutinine girmeli. Topuklar, dizler ve dirsekler için cilt temizleme fırçalarının harika iş çıkarttığını söylemekte fayda var.

İlüzyon yarat

Işığı yansıtan hafif pırıltılı ürünler bacaklarını daha fit ve pürüzsüz gösterir. Bu hileyi denerken tüm vücuduna değil sadece bacağının ön kemiğine, köprücük kemiklerine ve dekoltene uygulamalısın.

Ödem at

Plaj mevsimine girdiğimiz şu günlerde, seni olduğundan daha şiş gösteren tuzu, şekeri ve içeriğinde yapay tatlandırıcı olan her türlü gıdayı hayatından çıkarmanı öneriyoruz. Vücuttan sodyum atılmasına yardımcı olan doğal diüretiklerden faydalan. Yeşil çay, salatalık, ananas ve maydanozu günün her saati tüketmeye bak.

Selülit görünümünü azalt

Onlardan tamamen kısa zamanda kurtulmanın zor olduğunun farkındayız. Ama daha az dikkat çekmelerini sağlayabilirsin. Hiç üşenmeden her gün, mümkünse sabah ve akşam kafein içeren bir selülit kremiyle sorunlu bölgene masaj yap.

Ayaklarını kış uykusundan uyandır

Sandalet sezonu açıldığına göre ayaklarına ekstra bakım yapman şart. Her hafta pediküre gitmek yerine evinin rahatlığında pedikür spa yaratabilirsin. Sıcak su dolu bir kapta ayaklarını beş dakika beklet. Ardından kurula ve topuklarındaki ölü deriyi arındır. Tahta bir çubukla yumuşayan tırnak etlerini it. Tırnak bakım yağı sür ve eski bir diş fırçasıyla tırnaklarını fırçala. Bolca nemlendirici sürdükten sonra iyice emildiğinden emin ol ve o muhteşem yaz rengini tırnaklarınla buluştur. Nemlendirici yerine ayaklarını pamuk gibi yapan maskeleri de deneyebilirsin.



