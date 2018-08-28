AYAKLARIM ŞİŞTİ!





Ödemden kurtulmanın yollarını öğrenmeye ne dersin?

Yaz aylarında pek çok kişi ödemden; el, ayak ve gözlerinin şişmesinden şikâyet ediyor. Vücutta aşırı sıvı birikimi olarak tanımlananan ödemin sıcak günlerde daha yaygın görülmesinin nedeni, sıcağın etkisiyle ciltte bulunan damarların genişlemesi. Ancak tek nedeni sıcak hava değil. Aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, hamilelik, regl öncesi dönem ve bazı ilaçlara bağlı olarak da ödem görülebiliyor. Öncelikle mutlaka altta yatan bir karaciğer, kalp, böbrek veya tiroit hastalığının olup olmadığının değerlendirilmesi için uzman görüşü almalısın. Ayrıca tuz tüketimini azaltmayı dene. Egzersizi arttır ve salatalık, ananas, maydanoz, kivi, yeşil çay gibi ödem çözücü besinleri diyetine ekle. Tabii bol bol su içmeyi de ihmal etme.

Özlem Kaplan, Memorial Etiler Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü’nde Uzman Doktor

