AYAKLARA BİRAZ İLGİ, LÜTFEN!





Amerikan Podiatri Tıp Derneği tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 77’si ayak ağrısı yaşıyormuş.

Ağrı çekenlerin yüzde 50’si ise ayaklarında yaşadığı sıkıntının onu yürümekten ve egzersizden alıkoyduğunu belirtmiş. Ağrının en büyük tetikleyicilerinden biri de yüksek topuklar. Eğer yüksek topuklu ayakkabılarından vazgeçemiyorsan, en azından topuk boyunu yedi santim veya altına çekmeye çalış. Ankete katılan kadınların yüzde 54’ü, bu seviyenin altındaki yükseklikte rahat edebildiğini söylüyor. Ayak ağrısı asla normal değildir, eğer bir rahatsızlık yaşıyorsan hemen bir ayak hastalıkları uzmanına görünmelisin.

