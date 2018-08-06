AYAĞINA SAĞLIK





Lavanta yağını sevmek için bir neden daha…

Lavanta yağının faydaları araştırmalarla destekleniyor. Kendisi özellikle uyumaya yardımcı olması ile öne çıkıyor. Ancak uzmanlar onu koklamakla yetinmemen gerektiğini söylüyor. Uyumak için refleksoloji yönteminden faydalanarak da kullanabilirsin. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ayak tabanına lavanta yağı ile masaj yapmak kan basıncını düşürüyor, anksiyeteyi azaltıyor ve uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yapman gereken şey basit: Bir ya da iki damla lavanta yağını, 10 damla daha az yoğun olan bir yağ (Hindistan cevizi yağı gibi) ile seyrelt. Ardından bu karşımla ayak tabanını ortasını ov ve uykuda dinlenmenin tadını çıkar.



