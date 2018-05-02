AY IŞIĞINDA BANYO





Banyo yapmadan önce ayın hareketlerini dikkate al. Peki ama nasıl?

Kişisel bakım ve aromaterapi terapisti Chico Shigeta, yıldızların enerji veren güçlerine inanıyor ve ay döngüsünün çeşitli aşamalarına göre banyo tuzları yaratıyor. “Ayın hareketleri her zaman, kadınların ritmi üzerinde etkilidir, bazen beden üzerinde bazen de duygular üzerinde bu etkiyi hissederiz. Kadınları daha yaratıcı, daha özgür ve daha dışarı açık bir hale getirir.” Eter yağlar, akışa geçmek için çeşitli nefes teknikleriyle banyoda kullanılırlar.

Yeni ay zamanı papatya, ölümsüz sandal yağı kullanmak duyguları arındırmak ve özgür bırakmak için epey ideal. Yarım ay zamanı; lavanta, mercanköşk, misk, adaçayı yağları da enerji tekrar depolamak için kullanılabilir. Dolunay zamanı ise kalbi açmak ve iyileştirmek için kullanılan, huzur hissi veren bir Avustralya yağı olan Fragonia etkili. Ayrıca antimikrobiyal ve solunum sistemini rahatlatması özellikleriyle de önemli. Terapist Shigeta, gevşemek için sardunya yağını öneriyor.

Kaynak: Yazı, Madame Figaro’dan derlenmiştir.

