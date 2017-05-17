AVON MAN’İN MARKA YÜZÜ SERKAN ÇAYOĞLU





Türkiye’nin 1 numaralı parfüm markası AVON’un ne istediğini bilen, macerayı seven ve çekici erkeklere hitap eden yeni parfümü AVON Man, W İstanbul Hotel’de düzenlenen parti ile tanıtıldı. Partiye, AVON Man’in marka sözcüsü ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu katıldı.

AVON ile iş birliklerinin ikinci yılının da kutlandığı etkinlikte konuşan Serkan Çayoğlu, “2 yıldır AVON’la çok keyifli bir iş birliği içerisindeyiz. Avon Man ise macerayı seven, kendine güvenen ve güçlü erkeklerin parfümü. Tavrı bu özelliklerle özdeşleşen bir parfümün yüzü olmak benim için çok heyecan verici” dedi.

Parfümör ve Koku Uzmanı Vedat Ozan da etkinliğe renk katan “Kokudan Parfüme Bir Yolculuk” söyleşisiyle hem AVON Man hem de genel olarak koku ve parfüm dünyasına ait ilgi çekici bilgileri katılımcılarla paylaştı.

AVON Man, ferahlatan su nanesi ve bergamotun, güçlü baharat ve yosunla karışımından gelen davetkar kokusuyla yeni maceralara hazır erkekleri hedefliyor.

