AVOKADOYU SEV ÇÜNKÜ…





Yanlış beslenme alışkanlıkları, zararlı mikroorganizmalar, stres, negatif duygular ve çevresel kirlilik vücudun asit alkali dengesini bozarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Tüm bunlara rağmen bazı besinler alkali dengesinin korunmasına ve vücudun sağlıklı kalmasına katkıda bulunurken, özellikle avokado besleyici değeri ve lezzetli tarifleri ile öne çıkıyor.

Uzmanlar tok tutucu aynı zamanda sindirimi düzenleyici özelliği ile avokadoyu ramazanda da yemeni öneriyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, avokadonun faydaları hakkında bilgi verdi.

En alkali besinlerin başında geliyor

Türkiye’de Akdeniz’de Antalya’dan İskenderun’a kadar olan bölgede yetiştirilmektedir. Sadece yetişkinler için değil, besin değerleri sebebiyle bebekler içinde tüketimi yaygın meyveler arasında bulunmaktadır. İçerdiği yararlı maddeler sayesinde, akciğer, bağırsak ve cilt dokusunu yenilenmesini sağlamaktadır. Kişinin 3 ay boyunca her gün 1 adet avokado tüketmesi bağırsak duvarını onarabilmektedir. Alkali ürünler arasında önemli bir yeri olan avokadonun faydaları şöyle:

Kanserle savaşta öncüdür.

Kilo kontrolünü sağlar.

Depresyon riskini azaltır.

Sindirimi düzenler.

Kalp için faydalıdır.

Cilt ve saç sağlığına direkt etkide bulunur.

Bebeklerin sağlığını destekler.

Yapılan birçok araştırma, avokadonun kansere engel olduğunu göstermektedir Ayrıca kemoterapinin etkilerini azalttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Avokadoda bulunan oleik asit meme kanserinin önlenmesinde etkili olmaktadır. Avokado içeriğindeki besin değerleri ve lif bakımından çok iyi bir besin kaynağıdır; tok ve sağlam tutan tamamen sağlıklı ve faydalı yağlarla doludur. Yemeklerde, salatalarda, ya da kendi başına bir çok şekilde tüketime müsaittir. Aşırı homosistein üretimi, serotonin, dopamin, norepinefrin hormonlarının üretimini engelleyebilir, bu durum uyku düzenini ve iştahı olumsuz etkiler böylece kişi kendini iyi hissetmez. Yüksek miktarda folik asit içerdiği için homosistein oluşumunu engelleyerek,depresyon riskini azaltmaya yardımcı olabilmektedir.

Doğal lif içeren bir besin olmasından dolayı kabızlığı önlemekte, sindirim sistemini düzenleyerek, kolon kanseri riskini de azaltmaktadır. Avokadonun içeriğinde bulunan bir çok mineral kalbi canlı ve dinç tutmayı sağlamaktadır. İçeriğinde bulunan folat(folik asit), kalp sağlığı bakımından önemlidir. Günlük bir fincan avokado, folat ihtiyacını karşılamaktadır.

Avokadonun içinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde deri sağlığını korumaktadır. Cilde uygulandığında cildine yumuşaklık ve esneklik kazandırmaktadır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olan avokado aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korumakta ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Cilde bir diğer faydası da ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesini sağlamasıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandıran avokado saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır. Özellikle bol miktarda protein içerdiği için bebek sağlığında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat bebekler içinde gereklidir.

İftarda tüketilecek alkali salata

Haftanın 3 günü düzenli tüketilen avokadonun bağırsak florasını, akciğer zarını ve cildi yenileyip, onarma özelliği vardır. Bu salatayı oluşturan 4 sebze, alkali sebzeler grubunun ilk sıralarında yer almaktadır. Sen de bu salatayı gönül rahatlığıyla deneyebilirsin:

Malzemeler:

1 adet oda ısısında olgunlaşmış avokado (kulak memesi yumuşaklığı)

1 adet kırmızı soğan

2 adet yeşil soğan

Yarım demet roka

Zeytinyağı ve limon

Elma sirkesi 1 yemek kaşığı (ev yapımı turşunun suyu da olur.)

Yeteri kadar deniz tuzu

Hazırlanışı:

Avokado küp küp doğranır, kırmızı ve yeşil soğanlar da ince ince doğranıp yarım demet rokayla avokadoya eklenir. 1 tam limon ve 1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı ile arzuya göre 5-6 tane siyah zeytin de ilave edilerek servis yapılır.

