AVOKADONUN SİHİRLİ FAYDASI





Kahvaltına avokado ekleyerek öğleden sonra yapacağın sıkıcı toplantıda enerjik kalabilirsin.

Tufts Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, altı ay boyunca günde bir avokado tüketenlerin konsantrasyon, hafıza ve sorun çözme becerilerinde olumlu gelişme gözlemlenmiş. Sebebi ise avokadonun içeriğindeki lutein. Bu antioksidan madde beyin fonksiyonlarını düzenliyor ve düşünme becerisini arttırıyor. Ancak bir bütün avokado, yüksek yağ oranı nedeniyle fazla gelebilir. Önerimiz, onu yine lutein içeren yumurta ile birlikte ½ adet tüketmen.



