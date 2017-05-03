AVOKADOLU ÇİKOLATAYA NE DERSİN?





Avokadolu çikolata mı? Mmmmmm nasıl bir tat acaba?

Los Angeles çıkışlı çikolata markası Compartés, avokadolu çikolata üreterek yepyeni bir tadı hayatımıza getiriyor. Sağlıklı beslenme denince akla gelen ilk besinlerden avokadoyu çikolatayla bir araya getiren marka, bu tutkunun tatlı krizinde çok daha fazla işe yarayacağını düşünerek akıllılık etmiş.

Aynı markanın bir diğer ilginç ürünü de yine veganlar için. Bitter çikolata ve kale birlikte olur mu dersen, o da oluyor! Kale cipsi, kabak ve susam tohumlarından şekersiz çikolata üreten firma, sağlıklı beslenmeyi tatlıyla bütünleştirerek ortaya nefis bir iş çıkarmış.

Bu iki çikolata da Türkiye’ye gelir mi bilmiyoruz ancak yurt dışında epey sevilecek gibi görünüyor. Tatlarını merak etmedik değil doğrusu!

