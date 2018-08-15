AVOKADODA KAÇ KALORİ VAR DERSİN?





Yeteri kadar avokado alamıyorsan, elini kaldır. (Ben de kaldırıyorum!) Ve dürüst olalım, kim seni suçlayabilir? Avokadonun tadını çok daha iyi yapmak için tostlar, taco’lar ve salatalar yapılıyor. Ve hemen hemen herhangi bir yemek gibi gün boyu yenebiliyor.

Ayrıca, senin için oldukça iyiler … değil mi? Yoksa bu da, badem sütü gibi gerçek olamayacak kadar iyi bir başka popüler sağlıklı gıdalardan biri mi? İşte işin gerçeği:

“Avokadoda kaç kalori var?” dersen, işte şok edici bir gerçek: USDA’ya göre bir bütün avokado 322 kaloriye sahip. Bunu sadece McDonald’s’ın orta boy patates kızartmasının kalorisi olarak sayabilir misin?

Ama belki de bir porsiyonun avokadonun sadece 107 kaloriye sahip olduğunu bildiğinde daha iyi hissedersin.

O zaman, bir porsiyon avokado olarak sayılan şey ne?

Şu konuda anlaşalım: Bir oturuşta bütün avokadoyu mideye indirmek cazip olduğu kadar kalorili- çünkü sağlıklı yağlar ile dolu-

Bu yüzden önerilen porsiyon büyüklüğü meyvenin beşte birinden (çoğu diyetisyene göre) üçte birine (California Avocado Comission ve FDA’ya göre) kadar değişiyor.

Avokadonun besin değerleri

Peki, ama her zaman tümünü yediğinde ne kadar sorunlu olabilir?

Besin analizine bir göz at:

Avokado 1/3 Avokado 1/5 Avokado Kalori 322 106 64 Yağ 29 g 9.7 g 5.9 g Protein 4 g 1.3 g 0.8 g Karbonhidrat 17 g 5.6 g 3.4 g Lif 14 g 4.4 g 2.7 g

Nasıl dilimlediğinin önemi yok, avokadolar senin için çok iyi. Beşte biri, önerilen günlük lif değerinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Ayrıca cildin esnek ve sağlıklı kalmasını sağlayan iyi bir C vitamini kaynağı.

Kemikleri güçlendiren K vitaminini (günlük değerin yüzde 7’si) hem de folik asit (günlük değerin yüzde 8’ini) almış olursun, ki bu da hamileysen ya da olmak istiyorsan hayli önemli. Ve avokadolar orta büyüklükte bir muzdan daha fazla potasyum içeriyor.

Peki, yağdan ne haber?

Avokadolar çoğunlukla sağlıklı tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oluşuyor. Bunlardan daha fazla yemen düşük riskte kalp hastalığı ve metabolik sendrom, düşük “kötü” LDL kolesterol ve daha az göbek yağı riski ile ilişkili. Ayrıca, öğünler arasında seni tok tutuyor.

Günde, kalorilerinin yüzde 20’sini omega-3 ve tekli doymamış yağlardan alman gerekir – ya da 2.000 kalori alıyorsan, günde 60 gram. Bir avokado, kendi başına neredeyse 20 gram tekli doymamış yağa sahiptir. Kahvaltıda kızarmış ekmek üzerinde bir avokado yersen, günlük yağ alımının zaten üçte birini yapmış olursun.

Yine de yağ alımını günün geri kalanında dengelediğin sürece, bu hiç sorun değil.

Kısacası, avokadolar yumuşak, yağlı ve biraz da rüya gibi. Çeşitli eğlenceli yollarla – tabii ki makul bir porsiyona sadık kalarak- yiyebilirsin (ve yemelisin). Avokado tost isteyen var mı?



