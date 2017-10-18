ATEŞLİ SEKS İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Bu macera dolu ve baştan çıkarıcı numaralarla, heyecanı azalmış seks hayatını yeniden ateşle.

Derleyen: Sibel Yeşilçay

Heyecan istiyorsan, onun peşinden duşa gir!

Eminiz ki hayatın boyunca yapmak istediğin şeylerin uzun bir listesi vardır. Triatlona katılmak, yunuslarla yüzmek, paraşütle atlamak gibi… Peki hiç yatak odasında yapmak istediklerini listelemeyi düşündün mü? Los Angeleslı Seks ve İlişki Uzmanı Emily Morse, “İsteklerini yazılı hâle getirirsen, onları gerçekleştirmek için kendine zihinsel olarak söz vermiş olursun” diyor. (Hatta kendini motive etmek için tarih bile belirleyebilirsin.) Bu 10 maddelik listeyle başla: Her bir adım heyecanını biraz daha arttıracak ve yeni hedefler belirlemen için sana ilham verecek.

1/ Kaldır poponu!

Şimdi anlatacağımız zor görünen bir hareket olsa da, tahmin ettiğin kadar akrobasi gerektirmiyor. Denemekten zarar gelmez, değil mi? 365 Sex Thrills kitabını yazarı Seks Uzmanı Lisa Sweet, “Yere eğil ve avuçlarını yere koyup kalçanı havaya kaldır. (Yogadaki downward-facing dog pozunda duruyormuşsun gibi düşün.) Partnerin arkanda dursun ve elleriyle kalçanı kavrasın. Böylece pozisyonu ileri-geri hareket ederek sen kontrol edebilirsin” diyor. İplerin tamamen senin elinde olduğu bu pozisyonda G noktanın uyarılması çok kolay. Ayrıca partnerin eliyle de klitorisini uyarabilir.

2/ Egzersizden sonra…

Bir terleme seansının ardından bir diğerine geç: The Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan bir çalışmada, 20 dakikalık bir kardiyodan sonra kadınların genital bölgesinde yüzde 150 oranında daha fazla uyarılma olduğu bulunmuş. Ancak egzersizden yarım saat sonra bu etki kayboluyor. Elini çabuk tut ve egzersizin hemen ardından eve dönüp onunla birlikte duşa gir. Duşta yüz yüze olarak, sırtınız duvara dönük şekilde ayakta yapacağınız seks en ideali. Sweet, “Partnerin bir koluyla dizini kaldırsın, bu pozisyon daha açık olmanı sağlar ve klitorisin uyarılmasını kolaylaştırır” diyor. İçinden çıkmasını önlemek içinse dairesel hareketler yapması daha iyi olur.

3/ Baştan çıkarıcı filmler izleyin.

İnternetten aceleyle bir şeyler bulup izlemek yerine, bunun için zaman yaratıp ikinizin de libidosunu arttıracak erotik filmler alın. International Journal of Impotence Research’de yayımlanmış bir çalışmaya göre, erkekler grafik seks sahnelerini tercih ederken kadınlar erotik hikâyeler izlemekten heyecan duyuyor. İkisini de içeren filmler bulmak mümkün değil mi peki? Elbette mümkün. DVD satışı yapan internet sitelerinin erotik kategorisine birlikte göz atın. İkinizin de izlemek isteyeceği bir film mutlaka bulacaksınız. Klinik Seksolog ve İlişki Terapisti Kat Van Kirk, “Hem kadınların zevk alacağı bir konusu olan, hem de erkekleri tatmin edecek sahnelerle dolu filmler var” diyor. Yine de porno sana göre değilse, seks sahneleri içeren Hollywood filmlerini tercih edebilirsin: Wild Orchid (Vahşi Orkide) veya Blue Valentine (Aşk ve Küller) gibi…





4/ Seks eğitimi alın!

Bugüne kadar kitapçı raflarında gördüğün Kamasutra ya da cinsel eğitim kitaplarına gülüp geçtiysen, tekrar düşün. Bazı kitaplar tahmin etmediğin kadar öğretici olabilir. Sevgilinle bir sonraki kitapçı turunuzda bu tür kitaplara, özellikle görselli anlatımı olanlara birlikte göz atın ve birkaç tanesini kasaya götürün. Belki bu sayede şimdiye dek aklınıza gelmemiş olan ya da hiç bilmediğiniz pozisyonları deneyebilirsiniz. Dahası, doğru tekniği kullanarak erotik masaj yapmayı da öğrenebilirsin. Yemek kitaplarından aldığın tarifleri deniyorsun öyle değil mi? O hâlde cinsel eğitim kitaplarını da hafife alma.

5/ “Birleşme olmadan” seksi deneyin.

Yatağa girin ve bu kez içgüdüsel olarak her zaman yaptığınız şeyden farklı bir şey yapın! The Doctors’da Seksolog ve Aile Hekimi Rachael Ross, “Bu tür sekste de çeşitli dokunuşlar, öpüşler var ancak klasik anlamda birleşme yok” diyor. Tantrik sekste kullanılan bu çok yavaş teknik, yine de seni orgazma ulaştıracak kadar erotik (Ross, vajinada ritmik kasılmalar oluştuğunu söylüyor). Ve ilişkinizin seksten çok daha fazlası olduğunu yeniden hatırlamanızı sağlar.

6/ En iyi seks oyuncaklarını seçin.

Baş ucundaki çekmecede yer aç! We-Vibe-4 Çiftler İçin Vibratör (395 TL, Pembebulutlar.com), uyarıcı bölgeleri daha sıkı kavrayan yeni bir tasarıma sahip. G noktasını uyarırken aynı anda klitorise masaj yapıyor; ince gövdesi sayesinde partnerinin de içine girmesine olanak veriyor. Uzaktan kumandalı olduğu için ilişki sırasında titreşim modu rahatlıkla değiştirilebiliyor. Kullanımı oldukça kolay olan bu oyuncağın yatak odanıza heyecan ve eğlence getireceği kesin!

7/ Buz gibi öpücükler…

Ona hiç beklemediği bir deneyim yaşatmak ister misin? Oral seksten önce eline bir parça buz al. Morse, “Buzu ağzına alarak biraz onunla oyna ve cinsel gerilimin tırmanmasına izin ver. Ardından her zaman yaptığın şekilde oral sekse geç. Bir yandan da buzu penisin üzerinde gezdir. Bu şaşırtıcı sıcak-soğuk deneyim onu tahrik edecek ve sinir uçlarını çok farklı bir şekilde uyaracak. Tıpkı ayakların sıcak kumda yandıktan sonra denize atlamak gibi!

8/ Gözlerini kapat.

Daha önce seks yapmadığınız ama denemek istediğiniz bir yer var mı? Mesela parkın gözden uzak bir köşesinde ya da arka bahçede hızlı bir sevişme yaşayabilirsiniz. Daha fazla heyecan için gözlerini bağlamayı dene. (Korkma, S&M ilişkiden bahsetmeyeceğiz!) Gözleri kapatmak, dış dünyaya ait algıları tamamen kapatıp hissettiklerine odaklanmanı sağlar. Master Jeff, “O anda bedeninde olanlardan başka bir şey düşünemez ve seksi çok daha yoğun yaşarsın” diyor.

9/ Su basıncı ile orgazmı dene.

The Posh Girl’s Guide to Play kitabının yazarı Alexis Lass, suyla oluşan orgazmın alışılmışın dışında bir deneyim olduğunu söylüyor: “Düzenli bir şekilde akan sıcak suyun teması, klitorisi ellerin ya da ağzın yaptığından farklı bir şekilde uyarır. Daha derin, yoğun ve uzun süren bir orgazm yaşayabilirsin” diyor. Bunun için küvette sırt üstü uzan ve bacaklarını genişçe aç. Pozisyonunu, akan suyun klitorisine temas edebileceği şekilde ayarla. Ya da duş başlığından yardım al: Ayakta dur ve başlığı yukarı çevirerek basınçlı suyu klitorisine tut.

10/ Denemek istediğin bütün pozisyonları yaz, ondan da aynı şeyi iste.

Hiç onun düşüncelerini okuyup gerçekten ne istediğini bilmeyi hayal ettin mi? Aslında bu mümkün olabilir. Eline bir kâğıt ve kalem al, bir şişe de şarap aç. Ardından birlikte oturup denemek istediğiniz pozisyonların listesini yapın. The Lover’s Guide Illustrated Encyclopedia kitabının yazarı Chris F. Fariello, daha sonra listeleri karşılaştırmanızı ve içlerinden birini o gece denemek için seçmenizi öneriyor: “Sadece bu listeleri yapmak ve üzerinde konuşmak bile heyecanlanmanıza yetecek. Özellikle de ikinizden birinin listesinde tamamen uydurulmuş olan bir pozisyon varsa.” Dahası, bu küçük çalışma oyuna devam etmenizi sağlayacak. Listenize yepyeni ve daha heyecanlı maddelerin eklenmesi ise an meselesi!

The Doctors’tan Seksolog Rachael Ross’un önerdiği bu tahrik edici taktikleri dene:

“Gün boyunca onu baştan çıkaracak mesajlar gönder.”

“Seks sırasında, normalde hiç kullanmadığın kelimeler kullan ve onu şaşırt.”

“Birkaç tane erotik kitap al ve yatak odandaki bir rafı ya da çekmeceyi bunlara ayır.”



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