AŞURENİN BİLİNMEYEN FAYDALARI





Hem lezzetli bir tatlı tüketmek hem de faydalı bir şeyler yemek istiyorsan, aşure yüksek besin değeriyle ilk tercihin olmalı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, aşurenin tek başına dengeli bir öğün olduğunu söylüyor. Besleyici olsa da porsiyon başına 350-400 kalori içeren yüksek enerjili bir tatlı olan aşurenin bir kâsesi 3 dilim ekmek, 1 köfte ve 1 meyvenin toplamına eşdeğer. (Yani, diyet yapıyorsan veya diyabetin varsa, yediğin miktara dikkat etmen gerekiyor.)

Aşurenin faydaları neler?

Aşureye konan tüm besinler bitkisel kaynaklı olduğu için doymuş yağ oranı çok düşüktür ve kolesterol içermez. Aşureye konan nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller lif; ceviz Omega-3; fındık ise çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitamini içerir.

içerir. Aşure süt yapımını destekler. Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt arttırmada yardımcı olacak bir tatlı.

Tahıllar, yağlı tohumlar ve kuru meyveler lif açısından zengin besinlerdir. Aşure içerdiği çözünmez lif ile bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlıktan korunmayı sağlar. Bağırsak, rektum gibi kanserlere yakalanma riskini düşürür.

B grubu vitaminler i yeterli düzeyde almak ve Omega-3 yağ asitlerinden yararlanmak negatif ruh hali ve depresyon riskini azaltır. B grubu vitaminlerinin birçoğunu içerdiği kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle sağlayan aşure, pozitif ruh haline de katkı sağlar.

i yeterli düzeyde almak ve yağ asitlerinden yararlanmak negatif ruh hali ve depresyon riskini azaltır. B grubu vitaminlerinin birçoğunu içerdiği kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle sağlayan aşure, pozitif ruh haline de katkı sağlar. Vejetaryenlerin en büyük sıkıntılarından biri besinlerle yeterli proteini karşılayamamaktır. Aşure nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagillerle ve fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlarla tamamıyla bitkisel kaynaklı proteinleri içerir. Vejetaryenlerin rahatlıkla protein ihtiyaçlarına destek olarak tüketebileceği bir tatlıdır.

Aşure yapımının püf noktaları

Makarna, Lütfen! e-ticaret sitesi sahibi ve Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, evinde aşure yaparak sevdiklerini mutlu edecek olanlara şu bilgileri veriyor: