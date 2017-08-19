ASLA HASTA OLMAYAN İNSANLARIN 7 SIRRI

Herkes hastayken bazıları asla hasta olmaz. Peki bu insanların sırları ne?

Etrafında mutlaka böyle birileri vardır: Herkesin burun çektiği, öksürdüğü ve ortalıkta perişan vaziyette dolaştığı dönemlerde bile asla hasta olmazlar. Hatta bu insanlara sinir olursun. Peki hiç bu insanların sırlarını merak ettin mi? Bu insanlar hasta olmamayı nasıl başarıyorlar? İşte asla hasta olmayan 7 kişinin sırları: