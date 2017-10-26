AŞKIN KANUNUNU YAZSAM YENİDEN!







Murphy Kanunları’nı bilirsin; özetleyecek olursak “ters gidebilecek her şey ters gider”. Peki aşkın kanunlarından haberin var mı? eCift.com sitesi, sevgililer günü için 4,5 milyon üyesi arasında yaptığı anketle aşkın bilinmeyen sekiz kanununu belirlemiş. Adı da içeriği gibi ilgi çekici olan bu kanunlardan hangisi senin aşk hayatını anlatıyor, sen karar ver!

Harris Aksiyonu: Bütün iyiler kapılmıştır.

Paralel Teori: Harika yaratık eğer kapılmamışsa, mutlaka bir nedeni vardır.

Beyaz Atlı Prens Kanunu: Prensi bulacağım diye çok kurbağa öpülür.

Gold Card Kanunu: Sen onun saç rengine vurulduysan, o da senin kredi kartının rengiyle ilgileniyor olabilir.

Olasılık Kanunu: Çok hoş, kibar, akıllı, nazik, zeki, yakışıklı bir erkekle karşılaşma şansının arttığı yer, senden daha çekici bir arkadaşının yanıdır.

Markus Kanunu: Her zaman daha iyisi vardır.

Rudner Kanunu: Beraber olduğun erkek olgunlaştığında, yeni bir iş bulduğunda, tedavi gördüğünde düzelecek zannediyorsan bugün terk et.

Groening Kanunu: Evlilik deyince kadınlar düğün merasimini anlatır, erkeklerse gençlik yıllarını.

