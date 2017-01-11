AŞKI TAZE TUTMAK İÇİN AYDA BEŞ SAAT YETİYOR





Monotonlaşan ilişkin için olumlu bir şeyler yapmak istiyorsan bilimsel gerçeklere dayanan önerileri göz önünde bulundurabilirsin. Sevdiğin kişi ile mutlu bir birliktelik için harcaman gereken zaman ise yalnızca beş saat. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Zeynep Zat, aşkı canlı tutacak egzersizleri senin için derledi.

Çiftlerin günde iki ila 20 dakika arası değişen aralıklarla, haftada toplam beş saat ayırarak ilişkilerini yenileyebileceğini biliyor musun? Evlilikleri durağan ya da kötüye giden çiftlerle iyi gidenleri ayıran noktaları bulmak için yapılan bir araştırmaya göre eşler romantik akşam yemeği yiyerek ya da pahalı hediyelerle aşklarını canlandıramıyor. Günlük yaşamda partnerleri ile kısa da olsa beraber zaman geçirenler mutluluğu yakalıyor. Aynı araştırmaya göre; haftada toplam beş saat süren bu aktiviteleri bir rutine oturtan ilişkilerinde mutluluk oranı giderek artıyor.

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Zeynep Zat, “Hollywood, aşk, tutku ve sevgi kavramlarımızı fena halde çarpıtmıştı. Humphrey Bogart’ın gözü yaşlı Ingrid Bergman’ı kollarının arasına alışını seyretmek yüreğimizi hoplatıyor; ancak gerçek yaşamda işler farklı yürüdüğünde de hayal kırıklığına uğrayıp bir türlü doğruyu bulamadığımıza inanıyorduk. Lakin kadınlar için de erkekler için de bugün mutlu birliktelik için günlük yaşamda olanlar bambaşka” diyor.

Haftada beş saat ayırarak ilişkiyi canlı tutacak egzersizlere dikkat çeken Zat, “Çiftler ilişkilerindeki problemli noktaları hayatlarından çıkartarak yerine sevginin iyileştirici gücünden yararlanabilecekleri pratik püf noktalarını koyabilir” diyor.

İşte Zeynep Zat’ın Sevgililer Günü öncesi sorunlu ilişkiler için derlediği aşkı canlı tutacak egzersizler…

Beğendiklerini dile getirme ve takdir: Tanışma hikâyeleri sorulduğunda bazı çiftlerin yüzlerinin aydınlandığını görürüz. Çiftlerin bazen karşılıklı öfkeleri, kırgınlıkları hatta içten içe düşmanlıkları olsa da içlerinde hala ‘sevgi ve hayranlık sistemi’ olarak adlandırdığımız şeylerin izi görülür. Bu da her iki eşin de kendisini diğerinin sevgi ve saygısına değer olduğuna dair temel bir duyguyu koruduğu anlamına gelir. Maalesef sevgi ve hayranlık kırılgandır. Bazen çiftler kendilerini birbirilerinin kişilikleri ya da davranışlarındaki kusurlarını eleştirmeye kaptırabilirler. Ancak hor görmenin panzehri sevgi ve hayranlıktır. Partnerine duyduğun saygı, ona öfkeni ya da kırgınlığını dile getirirken tatsız davranışlarda bulunmanı engeller. Sevgi ve hayranlığı canlandırmak ya da arttırmak hiç de karmaşık değildir. Partnerin ile onu neden sevdiğin üzerine bir konuşma yaparak başlayabilirsin. Bir çiftin birbirine verebileceği en büyük armağan tanındığını ve anlaşıldığını hissetme keyfidir. Oynayarak eğlenirken birbirini daha iyi tanıma çalışmaları yapılabilir. Kendini ve birbirini tanımak bir ilk adımdır, buradan edinilen bilgilerle birbirinize olan sevginizi ve birbirinize beğendiğiniz özelliklerini söyleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, her gün partnerine duyduğun gerçek sevgi ve takdiri iletmenin bir yolunu bul.

Süre: Günde 5 dakika*7 iş günü

Toplam: 35 dakika

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Şefkat: Uzaklaşmak yerine birbirine yakınlaşan eşler duygusal banka hesabına yatırım yapar. İşler zorlaşıp, çatışmalar arttığında bu birikim tampon görevi görür. Günlük yaşamın sıkıntı ve telaşesi içinde partnerine kendisine değer verdiğini bildirmen kıymetlidir. Örneğin, “İşlerin yoğunluğu yüzünden yakın arkadaşlarımı çoktandır ihmal ettim” diye yakınan partnerine “Önceliklerini belirleyemeyen sensin.” demek yerine çözümün bir parçası olmaya gönüllü olduğunu göstermek için “Hafta sonu hep beraber bir plan yapmayı ister misin?” diyebilmek uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı seçmek olacaktır. Birlikte olduğun zamanlarda birbiriniz ile fiziksel ve duygusal temas halinde olun. Bunu gün boyu biriken önemsiz tedirginliklerden kurtulmanın bir yolu olarak da düşün.

Süre: Günde 5 dakika*7 iş günü

Toplam: 35 dakika

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Ayrılıklar: Sabah güne başlamadan önce, o gün neler yapacağını partnerin ile paylaşın, onun yapacaklarını da öğrenin. İşe gitmesi, dişçi randevusu, eski dostlarla bir araya gelmesi gibi… Bunu karşı tarafı sorgulamak ya da birbirine hesap vermekten öte, gün başlamadan önce kendisini planlarınızdan onu haberdar etmek için yaptığınızı unutmamalısın.

Süre: Günde 2 dakika*5 iş günü

Toplam: 10 dakika

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Günün sonunda: Çiftler birbirinin duygusal ihtiyaçlarını çoğu zaman kötü niyetle değil, düşüncesizlik yüzünden göz ardı eder. Bu sıradan zamanların öneminin farkına varmak birbirine yaklaşmanın ilk adımıdır. Ayrıca sevginin kalıcılığının da işaretçisidir. Sadece günlük etkileşimleri hafife almamalarını gerektiğini anlamak bile, birçok çiftin ilişkisinde fark yaratır. İş çıkışlarında, yöneticinle, iş arkadaşlarınla o gün içinde yaşadığın sorunlar yüzünden ya da bir türlü bitmeyen işlerden bunalmış olman muhtemel. Eve tüm işi getirmek ne kadar sağlıksız olsa da, aklındaki bu sorunları evin kapısından girerken bir anda bırakabilmek de öyle kolay olmuyor. Bunun için günü noktalarken partnerinle mutlaka stresi azaltan bir konuşma yap.

Süre: Günde 20 dakika*5 iş günü

Toplam: 1 saat 40 dakika



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Haftalık buluşma: Birbirine destek olmanın bile ilişkinin gücüne ve tutkusuna iki haftalık bir tatile çıkmaktan çok daha fazla katkıda bulunacağını aklından çıkarma. Sadece ikinize ait olan iki saati sohbet ederek geçirmek de bağlı kalmanın gevşetici, alçak basınçlı bir yolu olabilir. Bu konuşmada hafta içinde yaşadığın bir tartışmayı da sağduyunu kaybetmeden irdelemen mümkün.

Süre: Günde 2 saat*1 gün

Toplam: 2 saat

Genel Toplam: 5 saat

