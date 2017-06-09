AŞK SENİ BULUR





“Demet Cengiz’in Aşk Seni Bulur” kitabı İnkılâp Kitabevi logosuyla tüm kitabevlerinde.

Kendinden çok şey bulacağınız bir öykü: Aşk Seni Bulur

“Herkesin hayatla başa çıkma yöntemi kendine hastır. Kimi uyur geçer. Kimi geçince uyur. Kimi gider. Kimi konuşur. Kimi ağlar. Kimi kırar döker. Kimi yaralar. Kimi kendini yaralar. Ben yazarım… Yazdıkça geçti. Geçtikçe yazdım. Gittim de… Çok gittim. Saymadım ama onlarca ülke gezdim. En çok ise kendime gittim.”

Başarılı bir ekonomi gazetecisi ve yazar olan Demet Cengiz bugüne dek profesyonel yaşamında önemli röportajlara imza attı. Donald Trump’ı bile sorguya çekmiş bir kadın o. Yaşama dair kalem oynatmışlığı da var ama bu kez kendisi başrolde.

Yaptığı iş seyahatlerinden yaşadığı aşka kadar her şeyi tüm samimiyetiyle anlatıyor. “Hangi erkeklerle olmaz”ın uzunca bir listesini yapıyor. Aşkı bulamadın mı, dert etme! Demet Cengiz yalnızlığın da pek çok iyi yanı olduğunu hatırlatıyor. Misal gece yanınızda horlayan kimse olmaz. Siz horlasanız şikâyet edecek kimse yok. Televizyon kumandasının hâkimi siz olursunuz. Klozetin oturağı kaldırılmış mı, indirilmiş mi sorun olmaz. Kısacası keyfinizin kâhyası olursunuz.

Ama unutmayın hayat tatlı sürprizlerle dolu… Bir gün aşk seni de bulur!..

