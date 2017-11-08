AŞK MUTFAKTA BAŞLAR





Mutfağının en kışkırtıcı besinleri ile tanışmaya ne dersin? Evet, mutlu bir yatak odası için öncelikle mutfağın için bir alışverişe çıkmamız gerekiyor ve bu sefer alışveriş listemiz en seksi besinlerden oluşuyor.

Yazı: Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar

Seks hormonlarının üretilmesinde beslenme alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, beslenme alışkanlıkların, hatta tükettiğin bazı besinler seks hormonları üretimini olumlu ya da olumsuz etkileyerek cinsel hayatını şekillendiriyor. Peki, ruhu ve libidoyu güçlendiren besinler ile yatak odanı canlandırmaya ne dersin?

İşte karşında en seksi besinler… Aşk hayatına renk katmak için onları yemeye ve yedirmeye hemen başla!

YUMURTA: Ereksiyon bozukluğunun tedavisinde etkili olan l-arginin amino asidinin en önemli kaynaklarından biri olan yumurta en seksi besinlerden ilki. Yumurtayı sabah kahvaltısında mutlaka tüket. Hatta kahvaltı için omlet hazırlayıp Pazar gününü eşinle yatak odasında geçirebilirsin. Omlet için sana önerilerim; kırmızıbiber, avokado ve iki yumurta ile hazırlamış bir omlet.

KAHVE: Kahve, içerdiği kafein nedeniyle özellikle kadınlarda libidoyu arttırıcı etki gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre günde en az bir fincan kahve içen kadınlar, içmeyenlere göre daha fazla cinsel ilişkiye giriyor. Ayrıca kahve, yüksek antioksidan içeriği ile damar kalitesini arttırarak ereksiyon bozukluğuna karşı savaş açıyor. Günde üç fincan içerek, kahvenin bu özelliklerinden faydalanabilirsin.

ÇİKOLATA: Her daim en seksi! Romantizm ve tutkuyla birliktedir çikolata. İşte bu tezi kuvvetlendiren bilimsel bir kaynak daha: Çikolatada bulunan kakao ve feniletilamin, endorfin hormonlarını tetikliyor, böylece cinsel arzuyu arttırıyor. Çikolata konusunda porsiyona dikkat ettiğin sürece sıkıntı yok. Daha seksi olmak için günlük 20 gram bitter çikolatayı tercih edebilirsin. Ancak bir not ekleyeyim: Food Research International’da yayımlanan bir araştırmaya göre çikolata, uyarılmayı ya da tatmini etkilemiyor. Sadece endorfin ve serotonin seviyesini arttırıyor. Bu hormonlar da kendini iyi hissetmeni sağlıyor.

MUZ: Çok uzun zamandır afrodizyak etkisinin olduğu biliniyordu. Muz, seks hormonları üretimi için gerekli olan potasyum ve B Vitamini bakımından zengin bir besin. İyi hissettirme etkisi olan ve kendine güveni arttıran kimyasallar içeren muzun afrodizyak etkiye sahip olması pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Muz, keyifli bir cinsel hayat için yatak odasına girmeden iki saat önce üzerine kakao dökerek tüketeceğin bir ara öğün olabilir.

AVOKADO: Aztek dilinde ‘testis’ ismi verilen avokado, ismi gibi cinsel gücü konusunda da oldukça etkili. Avokado, testosteron için önemli olan E ve B6 Vitaminini bolca içeriyor. Ayrıca erkeklerin erektil fonksiyonlarını iki kata kadar iyileştirici etkisi olduğu öne sürülüyor. Stresi azaltarak cinsel ilişki korkusunu atmaya da yardımcı. Salatalarına bir tatlı kaşığı zeytinyağı yerine 30 gram avokado eklemek, yatak odan için iyi bir fikir olabilir.

BADEM: Cinsel istek ve üreme için gerekli olan çinko, selenyum ve E Vitamini gibi çeşitli mineraller ve vitaminler içeren badem, uzun yıllar bereket sembolü olarak kabul edilmiş. Badem, cinsel hormon üretimine fayda sağlayan esansiyel yağ asitleri bakımından da oldukça zengin. Günde 10 adet badem yiyerek cinsel hayatını genç tutabilirsin.

KEREVİZ: Eşin kereviz sevmediğini mi söylüyor? Bu etkilerini duyduktan sonra kereviz ile olan ilişkisini bir kez daha gözden geçirecek! Kereviz erkeklerde doğal olarak üretilen ve kadınları tahrik eden hormon olan aldosteron içeriyor. Kereviz tüketen erkeklerin ter bezlerinden salgılanan koku kadınları çok daha fazla tahrik ediyor. Şaşırtıcı ama gerçek!

HURMA: Magnezyum, çinko, A ve C Vitamini ile hurma, seks hormonlarının üretimini destekliyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar hurma tüketiminin özellikle erkeklerde sperm üretimini arttırarak üreme fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteriyor. Canın tatlı istediğinde basit şeker ve trans yağdan zengin alternatifler yerine iki adet hurma yemen, aşkını tazelemen için de iyi bir fırsat!

ÇİLEK: Mükemmel kırmızı rengiyle baştan çıkaran çilek, içerdiği folik asit ve C Vitamini ile sperm üretimini arttırıyor ve spermlerin kümeleşmesini önlüyor. Bu da erkekler için daha iyi bir ereksiyon, kadınlar içinse yüksek libido anlamına geliyor. Romantik çilekleri dişlemenin işte böyle güzel sonuçları olabiliyor!

HİNDİSTAN CEVİZİ: Bu meyve, Hindistan’da geleneksel tıpta cinsel uyarıcı olarak reçetelerde kullanılıyor. Özellikle suyunu veya sütünü kullanarak sen de bu özelliğini yatak odana taşıyabilirsin.

DOMATES: Domates 18’inci yüzyılda aşk elması olarak bilinirmiş ve tam da bu nedenle Roma Katolik Kilisesi tarafından yasaklanmış. Beslenmende özgürce kullanabileceğin, sayısız faydası olan domatesi yatak odanı canlandırmak için de keyifle yiyebilirsin. Hatta akşam yemeklerinin yanında taze domates suyu içerek keyifli bir akşam için hazırlık yapabilirsin.

İSTİRİDYE: Afrodizyak denilince akla ilk gelen besin istiridye! Peki, istiridyenin bu erotik gücünün kaynağı ne? Cevap ilk olarak, libido üzerinde olumlu etkisi olan progesteron seviyesini kontrol eden çinko. İkinci olarak da, Times dergisine göre istiridyenin ağırlığının yüzde 15’i spermden oluşuyor. Bunu duyduktan sonra en seksi besinlerden biri olduğu konusunda şüphe duyacağını sanmıyorum!

KIRMIZI ET: Seks hormonlarının üretimi için diyette iyi kalite proteinlerin bulunması çok önemli. Özellikle kırmızı et, içerdiği l-arginin ile ereksiyon bozukluğu tedavisinde önemli bir yere sahip. Haftada iki, üç kez tüketeceğin kırmızı etin cinsel performansına da olumlu etkileri olduğunu unutma. Dikkat etmen gereken diğer bir konu ise miktarı. Kadınların porsiyonu 120 gramı, erkeklerin porsiyon miktarı ise 180 gramı aşmamalı.

KIRMIZI BİBER: İçeriğinde bulunan, termojenik etki yaratan bileşik kapsaisin sayesinde kan dolaşımını arttırır, sinir uçlarını uyararak kalp atışlarını hızlandırır ve gecenin daha ateşli geçmesini sağlar. Gece atıştıracağın birkaç parça bitter çikolatayı benmari yöntemi ile eriterek içine acı kırmızıbiber tozu ekleyip tekrar dondurabilir ve geceni renklendirebilirsin.

YULAF: Yulaf ile bedeninde oluşan stresten arınabilir ve stressiz muhteşem bir gece geçirebilirsin. Yulaf, bedenin antidepresan besini olmasının yanı sıra, damar kalitesi üzerindeki olumlu etkisiyle güçlü bir ereksiyon için harika bir besin.

Seks hormonlarının üretimi için diyetinde iyi kalite proteinlerin bulunması çok önemli.

ŞEHVET TOPLARI

• 25 gr yulaf ezmesi

• 40 gr muz

• 2 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi

• 2 çorba kaşığı kakao

• 5 adet çiğ badem

• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi tozu

Hepsini karıştırıp buz kalıplarına doldur, 20 dakika buzdolabında beklet. Yanında bir fincan yeşil kahve ile saat 17.00’de yarısını tüket. Diğer yarısı ise eşin için gecenin sürprizi olsun.

* KAYNAKLAR: Sciencedirect.com; Ncbi.nlm.nih.gov

