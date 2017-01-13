AŞK ACISINDAN KURTULMANIN YOLLARI





Aşk seni hem sever hem döver! Pozitif geçen günlerde ayakların yerden kesilir, hayata dair umutların artar, sen yeni bir SEN olursun, peki ya onu kaybettiğinde? Aşk bittiğinde? Acısı tam bir yenilgi! İşte bu acıya son diyebilmek için kendine yapacağın iyilikleri sıralayalım. Çorbada tuzumuz olsun!

Çikolata terapisi

Öncelikle kendini şımartmaya çikolatadan başla. Çikolatanın vücuda salgıladığı hormon ile aşık olduğunda salgıladığın hormonun aynı olması bir tesadüf olabilir ama kalbinin ve beyninin, eski sevgilini düşünmesini engellemenin tek yolu buradan geçiyor.

Gardırop yenileme

Eskimiş kıyafetlerini gözünün önünden hemen kaldır çünkü onunla birlikte aldığın kot pantolonun ve onun sevdiği lacivert tişörtün tabii ki aklından çıkmasını engelleyecek. Kendine yeni kıyafetler al ve mümkünse onun sevmeyeceği tarzda olsun.

Kuaför seansı

Kendini şımartmanın ve yepyeni bir imaja kavuşmanın açık adresi; kuaförler. Manikür ve pedikür seansının ardından, saçında yapacağın ufak bir renk değişimi ve hafif bir kesim ile fazlalıklarından kurtulabilirsin. Aman sen sen olun, marjinal değişimlere gidip, pişman olacağın sonuçlara mahal verme. Ayrıca, gözle görülür derecede yapacağın değişimin mesajı, herhangi bir yerde karşılaşacağın eski sevgilin için, depresyon olacaktır. Sadece kendinin fark edeceği değişim, ruhuna iyi gelecektir.

Arkadaşlarla çılgın partiler

Uzun zamandır ihmal ettiğin arkadaşların, senin bu mutsuz anında tekrar yanında olmak isteyecektir. Sonuçta arkadaşlar böyle günler için vardır ve hemen bir Facebook etkinliği açıp, bütün arkadaşlarını davet ettiğin bir hafta sonu eğlencesi organize edebilirsin. Yalnız, sakın ola ki sosyal medya hesaplarında “Ben çok eğleniyorum!” mesajlı fotoğraflar paylaşma, her ne kadar ayrılmak isteyen taraf o olsa da, senin paylaşımlarını takip edecektir ve aslında eğlenmediğini, depresyondan kurtulmak için çeşitli yollara başvurduğunu düşünecektir.

Altın vuruş

Aşk acısından kurtulmanın en temel noktasına geldik. Uzun ya da kısa bir süre içerisinde kendine gelebilmek için uyguladığın terapi seansları ile onsuz günlerine geri döndün ve artık “Bir sevgilim olsa” demeye başladın. Her gün çikolata yiyemez, arkadaşlarınla her gün çılgın partilere tabii ki katılamazsın. Bu noktada artık hayatına birilerini sokmanın vakti gelmiştir. Yeni birileriyle sohbet ederek, yeni insanlar tanımaya çalış!

