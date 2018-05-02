AŞIRI SPORUN BEDENİNE YAPTIĞI…





Düzenli egzersizin kalpten kemik sağlığına kadar vücudundaki bütün sistemleri olumlu yönde etkilediğini zaten biliyorsun. Fakat bilinçsizce yapılan aşırı spor sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Yeterli sıvı almıyor ve yorgun bedeninle fiziksel olarak kapasitenin üzerinde egzersiz yapıyorsan senin için tehlike çanları çalıyor demektir. Kazalar ve elektrik çarpması gibi travmatik nedenlere bağlı olarak kasların ezilmesiyle ortaya çıkan rabdomiyolizin bir başka önemli nedeninin de aşırı spor olduğunu biliyor muydun? Fazla sporun, vücuttaki kas dokusunu zedeleyerek kas hücresi içeriğinin kan dolaşımına karışmasına neden olduğunu anlatan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bu durum sonucunda oluşan sağlık sorununa rabdomiyaliz deniyor. Yeterli sıvı almadan, fiziksel olarak yoğun egzersiz yapan kişilerde rabdomiyoliz gelişme riski oldukça yüksek” diyor. Radbomiyolizin başlıca belirtileri arasında kaslarda yoğun ağrı, güçsüzlük, spazm, gerginlik ve koyu renkli idrar yer alıyor. Hafif-orta düzeyde egzersiz yapıyorsan, günlük su alımına 3 ila 4 bardak daha eklemeyi ihmal etme. Ve dinlenmeyi unutma!



