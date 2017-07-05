AŞIRI SICAKLARIN İLACI BEŞ TROPİK LEZZET





İçinden geçtiğimiz çöl sıcaklarında sağlıklı beslenmenin ve keyifle serinlemenin ilacı meyvelerdir. Diyetisyen Emre Uzun tropik sıcaklarla başa çıkmanın en iyi yolunun mango, avokado, papaya, pomelo ve çarkıfelek meyvesi gibi tropik meyvelerden geçtiğini vurguluyor. Emre Uzun’un verdiği benzersiz tariflerle hem leziz içecekler yapmak hem de sağlıklı beslenmek çok kolay.

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarıyla baş etmenin en lezzetli yollarından biri de meyvelerdir. Taptaze yaz meyvelerini yemek ya da suyundan yapılmış enfes içecekleri yudumlamak hem serinlik hem de zindelik ve sağlık verir. Çünkü meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücut direncini artırır, çok sıcak havalarda vücudun su kaybını önler, hatta cildi de güzelleştirir.

Diyetisyen Emre Uzun özellikle hava sıcaklığının aşırı derece arttığı yaz mevsiminde tropik bölgede yetişen meyvelerin sağlıklı beslenme ve serinleme konusunda daha etkin olduğunu belirtiyor. Özellikle mango, avokado, papaya, pomelo ve çarkıfelek meyvesini öneren Emre Uzun bu meyvelerin sayısız yararları bulunduğunu ifade ederek, kolayca hazırlanabilecek tariflerle alınan hazzın ve hissedilecek serinliğin daha da artırabileceğini altını çiziyor.

Pek çok yararı bulunan meyvelerin aşırı tüketilmesinin zararlı olabileceği uyarısında bulunan Emre Uzun, meyvelerin barındırdığı şekerin aşırı tüketim nedeniyle kilo alımına yol açabileceğini dikkat çekerek bilinçli ve porsiyon kontrolü yaparak meyve tüketmenin şart olduğunu ifade ediyor.

BEŞ MUCİZEVİ MEYVE

İşte Diyetisyen Emre Uzun’un özellikle önerdiği beş tropik meyve!

Antioksidan meyve Mango

Tropik ve yarı tropik bölgelerde yetişir. Çiğ tüketilmesi daha uygundur. A, B, C vitaminleri ile potasyum ve demir mineralleri yönünden zengindir. C vitamini ve içerisinde bulunan lif sayesinde, kötü kolesterol olarak nitelenen LDL’yi düşürücü etkisi vardır. Glisemik indeksi düşüktür. Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir. Antioksidan etkisi ile hastalıklara karşı iyi bir bariyerdir. Yapısındaki demir nedeniyle kansızlığa da iyi gelir. Su oranı da yüksek bir meyve olduğu için serinletici etkisi yüksektir. Mangonun küçük boyu 180 gram ve 108 kaloridir.

Dikkat! Fazla tüketildiğinde alerjik etki oluşturabilir, kilo aldırabilir, ishal yapabilir. Şeker oranı yüksek olduğu için özellikle diyabet hastaları dikkatli tüketmelidir.

Süper meyve Avokado

Orta Amerika’da yetişir. A, B, C, E, K gibi vitaminler ve demir, potasyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller dahil 20’nin üzerinde vitamin ile mineral içerir. Yüksek besin değerine sahiptir, mükemmel bir protein deposudur. Antiviral ve antibakteriyel özelliği vardır. Hastalıklara karşı iyi bir kalkandır. Kalp damar sağlığını korumaya yardımcıdır. İçerdiği mineral ve vitaminlerle cildin genç kalmasını sağlar. Avokadonun orta boyu 125 gram ve 271 kaloridir.

Dikkat! Avokado muzdan çok daha fazla potasyum içerdiği için böbrek hastalığı ve potasyum fazlalığı olanlar ile gebeler ve emzirme dönemindeki anneler hekime danışmadan tüketmemelidir. Fazla tüketimi alerjiye neden olabilir.





Çok yönlü Papaya

Anavatanı Amerika kıtasının tropikal bölgeleridir. Hem meyve hem de sebze olarak tüketilebilen çok yönlü bir meyvedir. A, B, C vitaminleri, lif, karoten, folik asit, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar içerir. Metabolizmanın güçlendirilmesinde etkilidir. Kabızlık gibi sindirim sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlardan korur. Aterosklerozu (damar sertliği), kalp, akciğer ve böbrek hastalıklarını önler. Göz hastalıkları ve kanser riskini azaltır. Orta boy papaya 150 gramdır ve 19 kalori gibi düşük bir enerji değerine sahiptir.

Dikkat! Gebelerde düşüğe yol açabilir. Beta karoten içeriği yüksek olduğu için deri renginde değişikliklere neden olabilir. Aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşturabilir. Emzirme döneminde tüketilirse bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Var olan ishali artırır.

Kendisi de yararı da büyük Pomelo

Güney Asya ile Güneybatı Amerika’da yetişir. Benzediği greyfurt gibi turunçgiller ailesindendir ancak daha iri ve tatlı bir tropikal meyvedir. Piyasada ağaç kavunu olarak da tanınır. Turunçgiller ailesinin en büyük meyvesi olan pomelo kılcal damarları güçlendirir, sindirim sistemini çalıştırır, enerji verir. İçerdiği spermedin ile hücreleri yeniler, tokluk hissini artırır, kabuğu hazmı kolaylaştırır, mide rahatsızlıklarını giderici özelliği vardır, sıtmaya da iyi gelir. Pomelo’nun 100 gramı 26 kaloridir.

Dikkat! Pomelo’nun bilinen bir zararı yoktur.

Cinsel canlandırıcı Çarkıfelek Meyvesi

Sarmaşık türü bu egzotik bitki Kolombiya, Arjantin, Brezilya’nın tropikal kesimlerinde yetişir. Bilimsel adı “Passiflora edulis” olan meyvenin mor renkte bir dış kabuğu, kıvamlı ve çekirdekli bir iç yapısı vardır. “Tutku meyvesi” (passion fruit) ismiyle anılmasının nedeni cinsel isteği artırmasıdır. Vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 43’ünü, 100 gramındaki 10,4 gram lif ise günlük lif ihtiyacının yüzde 27’sini karşılar. Uykusuzluk, stres, anksiyete gibi sorunlarda rahatlatıcı etki gösterir. Meyvenin bileşimindeki pektin sayesinde tokluk hissini artırır ve böylece hem kan şekerini dengelemede hem de kilo kaybetmede etkili olur. 100 gramı yaklaşık 97 kaloridir.

Dikkat! Gebeler, emziren anneler ve 6 aylıktan küçükler tüketmemelidir.

TROPİKAL SICAKLARA SERİN TARİFLER

YAZ GÜZELİ MANGO SMOOTHIE

Malzemeler:

1 küçük boy mango

1 orta boy pomelo

1 su bardağı laktozsuz süt

3-4 yaprak ıspanak

Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçir. İstersen buz ekleyerek servis et.

FERAHLATICI ÇARKIFELEK SMOOTHIE

Malzemeler:

4 adet çarkıfelek meyvesi

1 büyük boy muz

500 ml badem sütü

3-4 yaprak nane

Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçir. İstersen buz ve nane ekleyerek servis et.

VİTAMİN DEPOSU POMELO SMOOTHIE

Malzemeler:

Yarım pomelo (kabukları soyulmuş, doğranmış)

1 adet papaya

1 orta boy salatalık

500 ml Hindistancevizi sütü

Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçir. İsterseniz buz ve nane ekleyerek servis et.

