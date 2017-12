ASIL MUTLULUK SIK SEVİŞMEKTE DEĞİL! BAŞKA BİR SIR VAR…

Efsaneleri yıkmayı seviyoruz. Yeni bir araştırmanın sonucuna göre, daha sık sevişmek çiftleri daha mutlu yapmıyor. Peki onları asıl mutlu eden ne?

Farkındalık Meditasyonu Eğitmeni ve Says Who? kitabının yazarı Ora Nadrich’e göre mutluluğun sırrı, sevgilinle birlikte olduğunuz dakikalarda birbirinizin bedeninin her noktasının tadını çıkarmanızda yatıyor. İşte tavsiyeleri…

Zihnin fazla çalışıyorsa: Birkaç yavaş ve derin nefes al. Kafandaki sesleri susturabilmek için bütün ihtiyacın, aldığın ve verdiğin nefeslerin farkına varmak olabilir. (Ve tabii ki sevgilinin o anda sana neler yapmakta olduğuna odaklanmak!)

Sevgilin bitiş çizgisine varmak için acele ediyorsa: Birbirinizin vücudunu yeniden keşfetmeniz için özel bir gece organize et. Burada hedef yolculuğun kendisi olduğundan, hissettikleriniz de daha yoğun ve güçlü olacak.

Odaklanamıyorsan: Tavsiyemiz sadece iki kelime: Onunla konuş. Seni nelerin tahrik ettiğini bilmesine izin vermelisin. Basitçe nelerden hoşlandığını dile getirmen yeniden oyuna dönmeni sağlayabilir.