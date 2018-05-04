ARMUT DİBİNE DÜŞER





Anksiyete tıpkı bir pinpon topu gibi ebeveyn ve çocuk arasında gidip gelebilir. Eğer sen endişeliysen çocuğun da strese girebilir; o endişeliyse sen stres altında hissedersin. İşte bu döngüyü kırmak için birkaç öneri:

BİRİNCİ STRES ETKENİ

İş ve okulla ilgili kaygılarınız var.

Çare: Kaygılarınızla başa çıkabilmek için her gün belirli bir zamanda, birbirinize 30 dakika ayırın. Bu sürede işle ilgili sıkıntılarını (anlayabileceği ölçüde) onunla paylaş. Ardından onun da seninle okul problemlerini paylaşmasını iste.

İKİNCİ STRES ETKENİ

İkinizden biri evdeki bir eşyaya zarar verdi.

Çare: Geçici sorunlarla, yükseldiği hızla başa çıkmalısın. O konu üzerinde fazla durma ve birlikte yapabileceğiniz keyifli ve dikkat dağıtan bir aktiviteye yönelin. Kitap okumak ya da

oyun oynamak gibi.

ÜÇÜNCÜ STRES ETKENİ

Yaşanan bir tartışma, kocaman bir kavgaya dönüştü.

Çare: Birbirinize sarılın. Çocuğundan seni affetmesini iste. Çocuklar bu konuda daha iyidir. Bazen ihtiyacın olduğunda özür dilemek, en az olanı kabullenmek kadar faydalıdır.

Kaynak: Seattle Çocuk Hastanesi’nden Çocuk Psikiyatristi Dr. Jesse Costales

