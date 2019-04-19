Dinlenme günü olmadan 10 gün boyunca HIIT yapmanın, kısa yoldan şekle girmek için iyi bir hile olduğu söylentisi, fitness camiasında dönüp duruyor. WH Avustralya editörlerinden Lauren Clark test etti.

Spor salonuna gitmeyi aksattıysan ve tatilinin başlamasına ya da gelinlik giymene çok az kaldıysa, seni 10 gün içinde forma sokacak tek şey bir mucize olabilir! Bir haftadan fazla süren yüksek yoğunluklu interval antrenmanların (HIIT) ise gerçek olamayacak kadar hızlı sonuç verdiği söyleniyor. Üstelik bu antrenmanlarda dinlenme gününün

olmadığını özellikle belirtmem gerek! Bazı insanlar her gün bir dersin olduğu bu cehennem haftası”na başlarken, Instagram hesapları 10, 15 ya da 30 günlük fitness meydan okumaları ile dolup taşıyor.

Sonunda ben de korkularımı bir kenara bıraktım ve bu meydan okumalardan birine katıldım. Bunu araştırmacı editör kimliğim için yaptım. (Gayet ciddiyim.) 10 günlük spor salonu paketimin ilk gününde, 45 dakikada bölgesel şekillendirmeye odaklı bir egzersiz sınıfına girdim. Ders içeriğinde yüksek yoğunluklu vücut ağırlığı antrenmanı, sprint interval ve ağırlık çalışması vardı. İlk dersten sonra bitik hâldeydim ve bunun dokuz gün daha tekrar edecek olması oldukça gözümü korkuttu.

Bu aralıksız antrenmanlar tam olarak ne işe yarıyor dersin? Egzersiz Eğitmeni Dany Gates, “Sadece bir defa olmak koşuluyla bir haftadan uzun süre her gün egzersiz yapmak; vücut yağ yüzdesi, kas gücü ve kardiyovasküler fitness seviyesinde düzelme sağlar” diyor ve ekliyor; “Ancak sadece HIIT ve ağırlık egzersizlerinden oluşan bir plan işe yarar. Standart kardiyo egzersizleri ile aynı sonuç alınmaz.” Bu yüzden eğer antrenmanlarından kazanç sağlamak istiyorsan, onları çeşitlendirmen gerek. Gates, vücudunun hızlı bir şekilde adapte olacağını belirtiyor: “Sprint süre, sayı ve tekrar yoğunluklarını değiştirerek, kaslarını sürekli şaşırtmalısın.”

Bana dönecek olursak: 10 günlük denememin ortasına geldiğimde oldukça yorgun hissediyordum! Kaslarım bitik durumdaydı ve her egzersiz seansına korkarak gidiyordum. Spor bilimcisi ve eski olimpiyat şampiyonu Greg White’ın söyledikleri de bu durumu destekliyordu: “Her gün egzersiz yapmakla ilgili problem, bunun sürdürülebilir olmamasıdır. Alışık olmadığın için ilk günlerde zorlanırsın ve dinlenme günü olmadığı için de yorulursun. Bu yüzden egzersiz kaliten, form ve yoğunluk açısından düşüşe geçebilir.”

Ancak bir sorum var: Beslenme şeklini değiştirmeden tek başına egzersiz yapmak, seni inceltebilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aseem Malhotra, “Çoğu kişi, yoğun şekilde egzersiz yaparken bile incelecek kadar kalori yakmıyor” diyor.

Neyse ki son derse kadar dayanabildim. Mutluyum ama fena hâlde de yorgunum. Kabul etmem gerek; daha inceyim -özellikle kalça bölgem inceldi- karın kaslarım artık daha belirgin ve biraz yağ kaybettim. Yine de bir hafta sonra bile spor salonuna gitme fikri beni korkutuyor. Bence sadece bir organizasyon için kendini bu kadar zorlamak kabul edilebilir, bununla sınırlı kalmalı. Sanırım ben uzun bir süre antrenman günlerini atlayıp sadece dinlenme günlerini yapacağım!

SAĞLAM ÇALIŞ, DAHA SAĞLAM YE!

WH fitness starlarından Laura Basta, “Egzersizlerini desteklemek için yeterince yediğinden emin ol” diyor. Kendisi her ne yaparsa yapsın (kendi antrenmanını yapmak, ofiste çalışmak ya da fitness dersi vermek dahil) gün içinde enerjisini korumak için öğünlerini belli aralıklarla yiyor. Güne başladığında protein tozu ve muz içeren bir shake içiyor; ardından yumurtalı bir kahvaltı yapıyor. Öğle yemeğinden sonra atıştırmalık olarak kahve ile meyve tüketiyor ve son olarak da akşam yemeğini yiyor. “Her gün 05.30’da kalkıyorum ve saat 20.00’ye kadar ders veriyorum. Bu yüzden çok yemeye ihtiyacım var” diyor. Kesinlikle haklı!