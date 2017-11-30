ARA ÖĞÜNDEN BAHSEDELİM, HADİ!





Kaç saat arayla yemem gerektiğinden emin olamıyorum. Sadece öğünlerde mi yemek yemeliyim, yoksa ara öğün yapmam şart mı?

Ara öğün sağlıktır, dengedir, kontroldür, yeterli beslenmenin ana kurallarından biridir. Uzun süre aç kalmak, hormonal dengen ve sofraya oturduğundaki açlık durumun için iyi olmaz. Önerim, uyandıktan sonra en geç bir saat içinde kahvaltı, üç saat sonra öğle yemeği, üç saat sonra ikindi ara öğünü ve devamında akşam yemeği yemen.

Günde bir ara öğün yapsam yeter mi?

Yoğun hayatlarımız kuşluk ara öğününü unutturabiliyor ya da bir kahve içmek yetebiliyor. Gece öğünü de genelde el alışkanlığıdır, yapamazsan zorlamana gerek yok.

Yani en önemlisi ikindi ara öğünü mü?

Evet. İkindi ara öğünü çok önemli, bir veya iki kez küçük atıştırmalar yapmayı ihmal etme.

SOĞUK KAHVE İSTER MİSİN?

Kahve ile ilgili tüm alternatiflerin sıcak olması gerekmiyor, hele ki bu mevsimde: İşte sana soğuk demleme. Sana öğreteceğimiz yöntemlerle kahveyi bir gece önceden demle, ardından süzerek tadını çok daha yumuşak hâle getir. Demlemek için…

100 gram orta sertlikte çekilmiş kahveyi ve 100 gram sert kahve çekirdeğini 2,8 litrelik French press’e koy. Üzerine 1,4 litre su ve ½ vanilya çubuğu (kokusunu daha iyi vermesi için uzunlamasına ikiye böl) ekle. Kapağını kapat ve oda sıcaklığında 20 saat beklet. French press’in kapağını bastır ve elde ettiğin konsantre karışımı hava geçirmez bir kaba alıp buzdolabında iki hafta kadar beklet. Sabrettiğine değecek! Zaman dolunca, kupana eşit miktarda kahve ve süt (veya buzlu su) koyarak afiyetle iç.

ÇABUK! SAĞLIKLI BİR ŞEY YAP

Hafta sonu tatilinde çok mu kaçırdın? Ya da bu aralar iştahın inanılmaz seviyelerde… Tamam, hepsini anlıyoruz ama bu, kontrolü elinden bırakacağın anlamına gelmiyor. İşte Diyetisyen ve NLP Uzmanı Serkan Tutar’ın tavsiyeleri:

1 YEŞİL ÇAY DEMLE

Düzenli içtiğinde vücudunda neleri değiştirdiğine sen bile inanamayacaksın. Her gün iki fincan yeşil çay içmeye özen göster. Hem karnın çabuk acıkmayacak, hem de vücudunda ödem diye bir şey kalmayacak. Abarttığın günlerin ertesinde bu rakamı üçe çıkarabilirsin.

2 ANANAS YE

Mucize meyvelerden biri. Lifli yapısı ve lezzetiyle hem doyuruyor, hem de mutlu ediyor. Kendini toparlamak istediğinde günde bir porsiyon yiyebilirsin. Bir porsiyonu ise üç dilim.

3 AKŞAMI HAFİFLET

Yemek sonrası kendini kötü hissediyorsan birkaç akşam yemeğini hafifletmek işine yarayacak. İki dilim ananas, sekiz çilek ve üç çorba kaşığı yoğurdu karıştırıp yiyebilirsin.

4 YETERLİ SU İÇ

Zaten yeterince su içtiğini düşünebilirsin. Ama emin ol, o iş öyle değil! İki tane 1,5 litrelik şişe al ve bu miktarda suyu yatana kadar bitirmeye çalış. Hiç zorlanmadan içiyorsan bravo sana!

Karnın Tok, Kafan Rahat

Başın çatladığında çatala sarıl. Araştırmalar, diyetinde yüksek oranda folik asit bulunduran kadınların daha az migrene yakalandığını gösteriyor. Bir kâse yeşil mercimek yemeğini deneyebilirsin. Veya büyük bir dilim karpuz ye: Bu bol sulu meyve, vücudundaki dehidrasyonu önleyip, başının zonklamasının geçmesine yardımcı olur.

