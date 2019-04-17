Apple Watch, baştan aşağı yeniden düşünülmüş şık tasarımı ve üstün mühendislik anlayışı ile farkını ortaya koyuyor. Gel, bu özel saatle neler yapabileceğini keşfedelim.

Sevdiklerine daha yakın olursun

Apple Watch’u olan herkesle çok eğlenceli bir yolla bağlantı kurmana olanak veren Walkie-Talkie sayesinde önemli aramalar ve bildirimlerden anında haberdar olursun. Veya bileğini kaldırarak Siri’den seni motive eden antrenman listeni çalmasını isteyebilirsin. İster aramaları yanıtla, ister kısa mesaj gönder; Apple Watch Series 4 tümünü bileğinden rahatlıkla yapabileceksin.

Sağlıklı yaşama merhaba!

Apple Watch Series 4, günlük stres veya yaktığınız kalori gibi birçok şeyi yönetmene yardımcı olurken, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşman için de sana ilham veriyor.

Kalbini dert etme

Yüksek ve düşük kalp atış hızı, senin de bildiğin üzere ciddi bir sorunun habercisi olabiliyor. Apple Watch Series 4, kalp atış hızını dilediğin an kontrol edebilmen ve kalbinin performansını takip edebilmen için onu gün boyunca belirli aralıklarla izliyor. Üstelik kalp atış hızın anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde herhangi bir semptom hissetmiyor olsan bile seni uyarıyor.

En iyi antrenman arkadaşın

Apple Watch Series 4, bir spor saatinden çok daha fazlası. Koşudan yogaya veya yüzmeye, antrenman alışkanlıklarını öğrenmene yardımcı olan bu saat; ihtiyaç duyduğun tüm ölçümleri doğrudan bileğinde gösteriyor.

Müziğin ritmini yakala

Müziksiz antrenman yapamayanlardan mısın? Apple Music’teki bir albüm veya çalma listesi, bir Apple Podcasts bölümü ya da Beats 1 radyo istasyonunda çalan bir şarkı. Motivasyon için ihtiyaç duyduğunuz her şey Apple Watch Series 4 ile bileğinde….