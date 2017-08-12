ANTRENMANLARDAN ÖNCE NE YEMELİ?

İşin uzmanı açıklıyor…

İş çıkışında koştur koştur fitness salonuna yetişmeye çalışıyorsun. Bir şeyler yemen gerektiğinin farkındasın. Çoğu zaman kolayca ulaşabileceğin ne varsa hemen atıştırıp salonun kapısından girmeyi hedefliyorsun. Fakat sen de biliyorsun ki, aceleyle bir şeyler yeyip soyunma odasına yönelmek hiç de sağlıklı bir hareket değil.

Dr. Lisa Moskovitz, “Performans ve iyileşme açısından antrenman öncesi atıştırmalıklar da en az antrenman sonrası atıştırmalıklar kadar önemli. Antrenmanları doğru besinlerden yeterli miktarda tüketmek ya da yanlış besinler tüketmek kadar sabote eden başka bir şey olamaz.” diyor.

O halde antrenmanlarından önce ne yemelisin? Moskovitz’e göre en iyi tercih, kolay sindirilebilir karbonhidratlar. Onun önerisi 1 adet muz ya da tam tahıllı& az şekerli yulaf ezmesi ve badem sütü ile hazırlayabileceğin, kasenin 3/4’ü kadarlık bir atıştırmalık. Fakat yine de yediklerin konusunda dikkatli olman gerek. Eğer 1 saat ya da daha kısa bir süre antrenman yapacaksan, muhtemelen 15-20 gram karbonhidrat yeterli olacaktır (Bu da yarım muz demek.). Eğer antrenmanın daha uzun sürecekse, karbonhidrat miktarını yükseltmen gerek. Hatta, enerjini artırmak için antrenmanın ortasında da ufak bir atıştırmalık yiyebilirsin.

Antrenmana başlamadan önce ufak bir miktar protein almanda da sorun yok. Fakat protein tüketimi daha çok antrenmanın ardından kaslarının iyileşmesini sağlamak için önemli. Antrenmana başlamadan önce en fazla ne kadar protein tüketebilirim diye soruyorsan, Moskovitz 5-10 gramlık miktarın sorun yaratmayacağını söylüyor.

Ne yaparsan yap, lif ve yağ açısından zengin besinlerden uzak dur. Çünkü her ikisi de basit karbonhidratların aksine sindirilebilmeleri için daha uzun sürelere ihtiyaç duyuyorlar ve antrenmanını sabote ediyorlar.