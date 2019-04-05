Daha iyi antrenman yapabilmek için günün hangi saatini tercih etmelisin?

Sabah kalkmak için 3 alarm birden kuran, uyanamayışının ardından kendine gelebilmek için yanı başındaki kahveye sarılan insanlara sorulduğunda, sabah antrenmanlarının kesinlikle kendilerine göre olmadığını söyleyeceklerdir. Sabah saatleri her ne kadar biraz terlemek için en iyi zaman dilimi olsa da, insanların fitness salonunun yolunu tutmaktansa uyumayı tercih etmelerine diyecek bir şey yok. ACE Fitness’ta egzersiz fizyoloğu ve eğitim uzmanı olarak görev alan Jacque Crockford’a göre günün antrenman yapmak için en iyi saati, motivasyonunun ve enerjinin en yüksek olduğu zamandır. Bilim de bu düşünceye arka çıkıyor: Günün her saat dilimi için karşımıza eksiler ve artılar çıkıyor.

Fakat ideal antrenman saatini bir kez belirledikten sonra, asıl mesele o saate sadık kalabilmekte saklı.Üstelik bedenin de bu fikre sıcak bakıyor. Bedenin, günün belirli bir saatinde, diğer saatlere kıyasla antrenmanlarda daha verimli çalışıyor.

Peki sabah, öğle vakti ve akşam olarak ele alındığında, egzersiz saatlerinin artıları ve eksileri nelerdir?

Sabah

Artıları: İş çıkışlarında spor salonlarının ne kadar kalabalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Antrenmanlarını sabah yaptığında bu kalabalıktan kurtulursun. Medicine & Science in Sports & Exercise‘da yayımlanan bir çalışmaya göre ise sabahları egzersiz yapmak açlığı frenliyor: 45 dakikalık orta seviyeli bir sabah egzersiz yapanların iştahları, günün diğer saatlerinde egzersiz yapanlara kıyasla azalıyor.

Eksileri: Uyku sırasında vücut ısın düşer. Buna bağlı olarak da sabahları esnekliğin azalır ve bedenin gerginleşir. Antrenman sırasında eklemlerini tam verimlilikle kullanabilmek için esnekliğe ihtiyacın olduğu için, sabahları iyi performans sergileyemeyebilirsin. Eğer asla sabah insanı değilsen, antrenman sırasında konsantrasyonun düşebilir; yarı odaklı çalıştığın için de sakatlıklara davetiye çıkarılabilir.

Öğle vakti

Artıları: Çalıştığın işe göre öğle tatili zamanın ve süren değişebilir; ancak genellikle bu zaman dilimi günün tam ortasına denk gelir. Akşam vaktinin aksine, öğle vaktinde seni antrenmanından alıkoyacak etkenlerin sayısı daha azdır. Akşam iş yetiştirmen, arkadaşlarınla dışarıya çıkman ya da bir davete katılman gerekebilir. Tüm günün yorgunluğu omuzlarına da çökebilir. Ama öğle vakti antrenmanlarında böyle olumsuzluklar yoktur.

Eksileri: Öğle tatiline çıktığında en önemli soru işaretlerinden birisi yemeğini ne zaman yemek yiyeceğindir. Aç karnına spor salonunun yolunu tuttuğunda, örneğin iyi bir kardiyo antrenmanı için yeterli yakıtının olmayacağı ortada. Beslenme ise antrenman için tabii ki vazgeçilmez. Karnını tıka basa doldurup fitness salonunun yolunu tutman da ayrıca sorun yaratacaktır. Bu davranış kan şekerini oynatacak ve performansını düşürecektir.

Akşam

Artıları: Saat ne kadar ilerlerse, vücut ısın o kadar yükselecek ve buna bağlı olarak da kaslarının esnekliği ve gücü artacaktır. Ayrıca, Chronobiology International’da yayımlanan bir çalışmaya göre, egzersizle alakalı olan belirli testosteron çeşitleri günün ilerleyen saatlerinde yükselişe geçiyor. Güç antrenmanı için de en ideal zaman dilimi akşam saatleri oluyor.

Eksileri: Sosyal hayatımız gün sonundaki antrenman planlarımızı raydan çıkarabilir. Ayrıca bazı insanlar akşam saatlerinde antrenman yaptıktan sonra uykuya dalmakta zorlanıyorlar. Bunun nedeni ise yükselen adrenalin seviyesi olarak açıklanıyor.