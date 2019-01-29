Kendini zorladığın bir antrenmanın ertesi günü, kas ağrıları ve yorgunluk hissetmen gayet normal. Egzersiz yaparak bedenine iyi bakman harika.

Ancak unutmaman gereken bir şey var: Attığın terlerin boşa gitmesini istemiyorsan, antrenman sonrası da bedenine nasıl baktığına dikkat etmelisin.

Zorlu bir egzersizden sonra bedeninde neler oluyor?

Zorlu bir egzersizin ardından yeterince sağlıklı besin tüketmezsen, kasların ve karaciğerindeki glikojen depoların tükenir. Bu da, kanındaki glikoz seviyesinin azalmasına, dolayısıyla da antrenmanın ertesi günü kendinizi oldukça yorgun hissetmene yol açar. Bu durumun sık sık tekrarlanması ise ileride kronik yorgunluk çekmene ve performansınızın düşmesine sebep olabilir. Egzersiz sonrası kas ağrıları (DOMS), sıkı bir antrenmandan sonra bir hatta iki gün sonra ağrı çekmene sebep olur.

Egzersizden sonra nasıl beslenmen gerekiyor?

Egzersiz yaparken terleyerek sıvı ve elektrolit kaybedersin. Bu nedenle ilk dikkat etmen gereken şey bol su içmek olmalı. Diyetisyen Berrin Yiğit, doğru beslenmenin spordan maksimum faydayı almanı sağlayacağını ve kas ağrılarını azaltacağını söylüyor. “Antioksidan yönünden zengin besinler kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Örneğin karpuz, kas ağrılarını azaltan L-sitrülin adlı bir amino asit bakımından zengindir.” Ağrılardan kurtulmanı sağlayacak diğer antienflamatuvar besinlerden bazıları ise; süt, ananas, zerdeçal, kefir, kırmızı pancar ve hindistancevizi.