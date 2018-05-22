Antrenman Sırasında Size Güç Verip Dayanıklılığınızı Arttıracak 5 Kreatin



Antrenman sırasında gücünüz çabuk tükeniyor ve son setlere ulaşamıyor musunuz? Birtakım besin eksikleriniz olabilir. Kreatin de kas gücünüzü destekleyen en önemli unsurlardan biridir.

Kreatinin Faydaları Arasında Sadece Kas Gücü ve Hacim Yok

Siz, kreatin kullanırken sadece kaslarınızı güçlendirmek ve büyütmekle kalmıyorsunuz vücudunuzun toparlanma sürecine de destek çıkıyorsunuz.

Protein tozundan sonra sporcular arasında belki de en çok tercih edilen supplement olan kreatin antrenman öncesi ve sonrası için mükemmel bir üründür. Düzenli kullanımında kişinin kas kütlesinin artışına yardımcı olur ayrıca antrenman sonrası ihtiyaç duyduğu toparlanma sürecini de destekler.

Üstelik Kreatin Vücudunuz İçin Çok Doğal

Tıpkı protein gibi kreatini de vücudunuz sentezleyebilir. Bu kreatinler kaslara, beyne ve vücut dokularına iletilerek normal vücut fonksiyonlarının çalışmasına yardımcı olur. Ancak kas gelişim ve vücut geliştirme hedefleri için sizin vücudunuzun ürettiğinden daha fazla kreatine ihtiyacınız olacaktır.

Kreatin vücut tarafından kaslara iletilir ve burada enerji oluşumda görev alır. Antrenman öncesi kullanımında antrenman performansınıza da yansıyacak olan enerjiyi üretmiş olursunuz. Sporcu gıdaları arasında kreatin performans ve güç ürünleri ve protein tozları ile sıklıkla kombinlenir. Bu, daha güçlü kaslar daha uzun süreli antrenmanlar elde edilmesini sağlar.

Supplementler.com uzmanlarına gücünüze güç katacak 5 kreatini sorduk:

5) BSN DNA Series Creatine 216 Gram

BSN DNA Series Creatine Özellikleri

Fiyat: 43 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,72 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Toz formda, su ile kolay karışım elde edilmesi.

Servis başına 3.6 gram kreatin monohidrat içermesi.

Tüketici Yorumları

“Ben protein shake ile birlikte hazırlıyorum içimi daha keyifli oluyor ve kolay karıştığı için sorun yaşamıyorum.”

“Performans açısından oldukça verim alacağınız iyi bir kreatin seçimi. Fiyatı da gayet uygun.”

BSN DNA Series Creatine hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Optimum Micronized Creatine Powder 317 Gram

Optimum Micronized Creatine Özellikleri

Fiyat: 75 TL

Servis Sayısı: 88

Servis Başı Fiyatı: 0,85 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%100 saf mikronize kreatinden elde edilmesi.

Enerji ihtiyacını hızlıca karşılaması.

Tüketici Yorumları

“Optimum her zaman fiyat performans olarak mükemmel bir seçim. Kreatinini de tavsiye ederim.”

“Yükleme dışında sadece antrenman günleri kullanıyorum ve etkisi muhteşem!”

Optimum Micronized Creatine hakkında daha fazla bilgi edinin.



3) Hardline Kreatin %100 Mikronize 300 Gr

Hardline Kreatin Özellikleri

Fiyat: 54 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,90 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Fiyat/performans başarısı.

%100 saf mikronize kreatin monohidrattan oluşması.

Kaslarda daha uzun süre kalarak enerjinin daha uzun süre tutulması.

Tüketici Yorumları

“Bu ürünü kullandıktan bir süre sonra antrenman sürelerinizin uzadığını fark edeceksiniz.”

“Hem kalite hem yerli üretim muhteşem bir ürün.”

Hardline Kreatin hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Weider Pure Creatine 250 Gram

Weider Pure Creatine Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 73

Servis Başı Fiyatı: 0,95 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Creapure ham maddesi sayesinde vücut emiliminin hızlı olması.

Mikronize Kreatin Monohidrat üretiminde dünyanın tek markası ALZCHEM güvenilirliğine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Bence supplement kombinasyonlarının en iyi parçası, antrenman veriminizi arttırmak için güçlü bir ürün.”

“Topaklanma yok, etkisi sağlam!”

Weider Pure Creatine hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Scitec Creatine Monohydrate 500 Gram

Scitec Creatine Monohydrate Özellikleri

Fiyat: 66 TL

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,66 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kreatinin en saf formülü olan Kreatin Monohidrat içermesi.

Yüksek servis sayısı sayesinde fiyat performans başarısı

Tüketici Yorumları

“En iyi antrenman sonrası ürünü diyebilirim. 2 Aydır kullanıyorum ve verimli olduğunu düşünüyorum.”

“Kolayca suya karışıyor ve içimi rahat bir kreatin.”

Scitec Creatine Monohydrate hakkında daha fazla bilgi edinin.