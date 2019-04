Vücudunun antrenmanlarda zorlanmaması için doğru yakıtlara ihtiyacı olduğu kadar, bazı besinlerden uzak durması da gerekiyor.

1- Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, kale ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, sağlıklı beslenme planında mutlaka bulunması gereken besinler arasında yer alıyor. Ancak antrenmanlardan önce tüketilmesi, antrenman sırasında bazı rahatsızlıklara yol açabiliyor. Turn Up The Heat: Unlock the Fat-Burning Power of Your Metabolism kitabının yazarı Philip Goglia, lif açısından zengin oldukları için bu besinlerin antrenmanlarda gaz ya da şişkinlik problemleri yaratabileceğini belirtiyor. Diyetisyen Katie Serbinski, antrenmanlardan önce hafif bir şeyler tüketmek istiyorsan salata yerine yeşil smoothie tercih etmen gerektiğini belirtiyor. Yarım kap sebze, su, granola ve favori meyvenden oluşacak bir smoothie, sindirim açısından daha rahat olacaktır.

2- Sporcu içecekleri

Piyasada bulunan birçok sporcu içeceği, yeterli besin içeriğinden uzak ve içerisinde fazlaca şeker barındırıyor. Serbinski’ye göre sporcu içecekleri her ne kadar çeşitli vitaminler ve elektrolitler sunuyor olsalar da içerilerindeki yüksek şeker miktarları antrenmanlarını sabote edebilir. Diyetisyen Nancy Teeter, sporcu içecekleri yerine az tuzlu domates suyu tercih etmeni söylüyor. Bu sayede yeterli potasyum desteği sağlayabilir, tansiyonunu düzenleyebilir ve susuz kalma ihtimalini de giderirsin.

3- Tam tahıllı ekmek ya da çörek

Beslenme planında elbette tam tahıllılara bolca yer vermeni öğütlüyoruz; ancak antrenmanlardan önce değil. İçerisindeki glüten, küf ve maya birlikteliği inflamasyona neden olarak vücudunda su tutulmasına ve şişkinliğe neden olabilir. Elbette sana enerji sağlayacaktır; ama yan etkileri bu yardımın önüne geçebilir. Bunun yerine daha az lifli besinlere yönelebilirsin.

4- Çiğ tohumlar

Antrenmanlardan önce çiğ tohumlar tüketmek, midenin rahatsız olmasına ve şişkinliğe neden olabilir. Bunun nedeni ise içerilerindeki yağ miktarları. Bu tohumları lif açısından fakir besinlerle birleştirerek tüketmek ise en iyisi. Örneğin, yarım kap yulaf ezmesi ile bir ya da iki çay kaşığı kadar tohumu karıştırabilirsin. Bu sayede vücuduna yağ, protein ve karbonhidrat kombinasyonunu verimli bir şekilde alabilirsin.

5- Baharatlı yiyecekler

Kimse ekşimiş mide ve kramp eşliğinde antrenman yapmak istemez. Bunun için antrenmanlardan önce baharatlı yemeklerden kesinlikle uzak durman gerekiyor. Bu besinlerin sindirilmesi uzun sürdüğünden, antrenmanlarında seni olumsuz etkiliyor.

6- Protein barları

Philip Goglia, pazarlama taktiklerinin seni kandırmasını engellemen gerektiğini söylüyor. Ona göre bu besinlerin şeker ile dolu olma olasılığı yüksek. Goglia, antrenmandan önce tek seçeneğin bu protein barları ise de 50-50 yağ-şeker dengesi barındıran sağlıklı olanları seçmen gerektiğini belirtiyor.