ANTRENMAN ÖNCESİ İÇ: BUZLU KAHVELİ SMOOTHIE

| 1 Ağustos 2018|  , anaslide, BESLENME & ZAYIFLAMA

 


Antrenman öncesi içmen için harika bir tarifimiz var!

Antrenman öncesi kafein ve karbonhidrat ihtiyacını bu lezzetli smoothie ile karşıla. Kafein, antrenmanda artan kuvvet ve dayanıklılık için vazgeçilmezdir. Yulaf ve muz gibi içerikler uzun süreli enerji sağlayacağından, antrenman performansını yükseltecektir.  Egzersiz yapmadan yaklaşık 1 saat önce içeceğin bu smoothie ile bu kez ağırlıklar senden korksun!

KARIŞTIR: 2 bardak filtre kahve, 1 bardak badem sütü,  1 bardak yulaf, 8 badem, 3 yumurta akı, tarçın, buz

 

 

Last modified: 1 Ağustos 2018

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