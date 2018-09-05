Antrenman Dayanıklılığınızı Artıracak En İyi 5 Arjinin



Arjinin genel vücut sağlığınız için değişik faydaları olan esansiyel bir amino asittir. Vücutta üretilemediği için sporcular tarafından takviye şeklinde alınmaktadır.

Son yıllarda arjinin çeşitli konularda vücuda yararı ve kreatin sentezinde aldığı büyük görev ile sporcuların ve diyetisyenlerin dikkatini çekmiştir. Arjinin sağlık sektöründe de birçok farklı hastalığın tedavisi için ve vücudun biyolojik gelişimi için destek olarak kullanılmaktadır. Vücut geliştirme ile uğraşanlar da arjinin amino asidinin bu faydalarından yararlanmaya çalışmaktadır.

Arjinin Sadece Kaslarınız İçin Gerekli Değildir

Arjinin eksikliğin; bağışıklık sisteminde zayıflama, saç dökülmesi ve kas dokularının azalması gibi birçok farklı sorun ile bağdaştırılmaktadır.

Arjinin vücudun nitrik oksit üretimini arttırmaya yardımcıdır ve bu da damarların genişlemesine yardımcı olur. Yağ yakımına destek çıkabilir ve serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kreatin sentezine katkı sağlayarak yeni kas hücrelerinin oluşumunu destekleyebilir. Bunlar da vücutta üretilemeyen arjinin amino asidinin diğer faydalarıdır. Çok yönlü bir vücut gelişimi ve daha sağlıklı kaslar için arjinin takviyesi oldukça önem taşır.

Arjinin takviyeleri arasından Supplementler.com uzmanları aşağıdaki 5 ürünü önermektedir:

5) Nutrend Arginine 120 Kapsül

Nutrend Arginine Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 2,30 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kolay tüketilen ve hızlı emilen kapsül formu.

Her servisinde saf 2000 mg arjinin olması.

Tüketici Yorumları

“Sporda performans artışı için kesinlikle tercih edilebilecek bir ürün.”

“Kısa süreli yüksek performans için ideal bir arjinin eğer antrenmandan yarım saat önce içerseniz gayet etkili oluyor.

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4) Big Joy L-Arginine Powder 500 Gram

Big Joy L-Arginine Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 50

Servis Başı Fiyatı: 1,78 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

2 aromaya sahip olması: orman meyveleri ve limon.

İlave b2 vitamini içeriği ile enerji oluşumuna yardımcı olur.

Tüketici Yorumları

“Big Joy’un orman meyveli arjinin shakei çok çok lezzetli oluyor. Kesinlikle deneyin, etkisi de iyi.”

“Bence arjinin arayışında tat konusunda en iyi iki ürün Big Joy’un. Fiyat olarak da iyi diyebiliriz.”

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3) Hardline ARG 1250 120 Kapsül

Hardline ARG Özellikleri

Fiyat: 59 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,98 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek servis sayısı.

Yerli marka olması.

Fiyat ve performans başarısı.

Tüketici Yorumları

“Spordan önce ya da sonra diye ayırmanıza gerek olmayan supplement. Kas geliştirmek için protein tozu shakeinize katıp için.”

“Hardline’a güvenim tam. Yerli marka olması da iyi bir şey. Spor esnasında enerjiniz tavan yapacak.”

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2) IronMaxx Arginine Simplex 1600 300 Kapsül

IronMaxx Arginine Özellikleri

Fiyat: 199 TL

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 1,99 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Tek kapsülde serbest formda 1600 mg arjinin içermesi.

Aspartam, laktoz ve gluten içermez.

Tüketici Yorumları

“Arjinin ve kreatin ikilisini birlikte kullandığınızda inanılmaz bir performans artışı göreceksiniz.”

“İyi bir ürün, arjinin denemek isteyenlere tavsiye ederim.”

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1) Scitec Mega Arginine 120 Kapsül

Scitec Mega Arginine Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 120

Servis Başı Fiyatı: 0,66 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Her 1 kapsülde 1300 mg saf arjinin.

Kapsül formda pratik kullanımı olması.

İlave uyarıcı bulunmaması.

Tüketici Yorumları

“Scitec başarılı bir supplement markası ben bu markadan hem arjinin hem protein tozu kullanıyorum.”

“Spor öncesi kullanım ve yatmadan kullanımda etki gayet verimli.”

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