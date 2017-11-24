ANOREKSİKTİ, ŞİMDİ ÇOK SAĞLIKLI: SARAH BOGUE’UN HİKAYESİ





Sarah Bogue, anoreksiya hastalığına tutulmuştu. Onun başarı hikayesi, kilo vermek üzerine değil. Devamını mutlaka okuyun.

Sarah Bogue çocukken o kadar zayıfmış ki sınıf arkadaşları anoreksik olduğunu düşünerek onunla dalga geçmişler. 11 yaşındayken sadece 30 kiloymuş ve 16 yaşına geldiğinde 40 kiloya ulaşmış. Ama çok zayıf olmasının sebebi diyeti değil, genleri ve metabolizmasıymış. 20 yaşında modelliğe başlayana kadar kendini hep dışlanmış hissetmiş ancak modelliğin diğer yüzünü hesaba katmamış: “Gerçek dışı” beden imajına takılı kalarak, sıfır bedenini korumak için tüm karbonhidrat ve yağları tüketmeyi kesmiş. Bir meslektaşı, daha fazla iş alabilmek için yemek yemeyi tamamen kesince aklı başına gelmiş: “Bir gün aynaya baktım. 22 yaşında, 1.75 boyunda ve 48 kiloydum. Kemiklerim sayılıyordu. Sağlıklı olmadığım kesindi ve kilo almaya karar verdim” diyor.

ÖNCESİ

48 kg

SONRASI

63 kg

Sarah Bogue çocukken o kadar zayıfmış ki sınıf arkadaşları anoreksik olduğunu düşünerek onunla dalga geçmişler. 11 yaşındayken sadece 30 kiloymuş ve 16 yaşına geldiğinde 40 kiloya ulaşmış. Ama çok zayıf olmasının sebebi diyeti değil, genleri ve metabolizmasıymış. 20 yaşında modelliğe başlayana kadar kendini hep dışlanmış hissetmiş ancak modelliğin diğer yüzünü hesaba katmamış: “Gerçek dışı” beden imajına takılı kalarak, sıfır bedenini korumak için tüm karbonhidrat ve yağları tüketmeyi kesmiş. Bir meslektaşı, daha fazla iş alabilmek için yemek yemeyi tamamen kesince aklı başına gelmiş: “Bir gün aynaya baktım. 22 yaşında, 1.75 boyunda ve 48 kiloydum. Kemiklerim sayılıyordu. Sağlıklı olmadığım kesindi ve kilo almaya karar verdim” diyor.

Ocak 2013

Sarah lisedeyken çeşitli spor branşlarıyla ilgileniyormuş ama hiç ağırlık çalışmamış. Erkek arkadaşının ağırlık egzersizleri ile sahip olduğu kasları gördükten sonra, 22 yaşındaki Sarah kas kazanmak için spor salonuna kayıt yaptırmış. Haftada üç ila beş gün, ikişer kiloluk ağırlıklarla biceps curls ve lunge gibi hareketleri yaparak çalışmaya başlamış.

Nisan 2013

Kollarının şekillendiğini gördükçe motive olan Sarah, 49 kiloya ulaşmış. Ancak günde üç küçük öğünlük protein, meyve ve sebze ağırlıklı 1200 kalorilik diyetini değiştirmemiş.

Haziran 2014

52 kiloya ulaştığında plato dönemine girmiş. Bu nedenle de egzersiz günlerini haftada beş güne çıkartmış. Aynı zamanda kendi hazır yemek şirketini kurmuş ve yemekle arası düzelmiş; günde 1600 kalori almaya başlamış.

Aralık 2015

Hayatında olan büyük değişiklikler (şirketinin kapanması ve erkek arkadaşından ayrılması), hedeflerine her zamankinden daha çok odaklanmasını sağlamış. 2016 yılı bitmeden 61 kiloya ulaşmayı kafasına koymuş. MyFitnessPal uygulamasını kullanarak daha fazla yağ ve karbonhidrat tüketmeye, günde 2200 kalori almaya başlamış.

Temmuz 2016

Aldığı kalorilerin artmasıyla 56 kiloya ulaşan Sarah, başarı hikâyesini sosyal medyada yayınlayınca insanlar ondan tavsiye istemeye başlamış. Ve Sarah kendisine yeni bir hedef koymuş: Antrenör olmak.

Aralık 2016

27 yaşındaki Sarah, günde 2.200 kalori alarak hedeflediği rakamı bile geçmiş ve 62 kiloya ulaşmış. Artık sağlıklı gıdalar üreten bir firmada pazarlama uzmanı olarak çalışıyor ve başarısını şöyle özetliyor: “Kendime hiç bu kadar güvenmemiştim!”

Fit Liste

Sarah’yı yolunda tutanlar…

MANTRASI

“Günden güne ilerle ve bunu neden yaptığını unutma.”

ROL MODELİ

Kilo alma hikâyesinden ilham aldığı online fitness koçu Amanda Bucci

FAVORİ ATIŞTIRMALIĞI

Protein tozu ve fıstık ezmesi eklenmiş yarım kâse yulaf

KURTARICI HAREKETİ

“Deadlift! Rekorum 115 kilo.”

MÜZİĞİ

“Elektronik dans müziği bana enerji veriyor.”

