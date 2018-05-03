ANNENİN SAĞLIĞINI ARTTIRMAN İÇİN…



Okul yıllarını hatırlıyor musun? Her sabah sen gitmeden kahvaltını sofrada hazır eden, okulda öğle yemeğinde yemen için sağlıklı beslenme çantası hazırlayan, akşam yemeğinde damak zevkine uygun lezzetleri önüne seren annen aklına gelecektir. Hiçbir zaman bahane bulmadan, yorgunum demeden bu rutini her gün tekrarlayıp görev edinen annenin sağlığına sağlık katman mümkün.

1/ Zengin potasyum kaynaklarını unutma

Yaşla birlikte artan kan basıncının etkisiyle beslenmeye menopoz döneminde ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Potasyum kan basıncının düşmesine yardımcı olurken, besinsel olarak gıdalarla potasyum ihtiyacını karşılamak oldukça kolay. Her mevsim mutfağımızda bulunan patates iyi bir potasyum kaynağı. Tabii doğru yöntemle pişirmek kaydıyla. Ortalama 1 küçük boy fırın patates yediğinde, 1 dilim ekmek yemiş gibi olduğunuzu unutma, porsiyon kontrolünü elden kaçırma!

2/ Zenginleştirilmiş gıdalar tüketmesine yardımcı ol

İçeriğine vitamin, mineral takviyesi yapılmış gıdalar tüketmesine özen göster. İyotlu tuz, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt gibi… Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için D vitamini ile zenginleştirilmiş gıda tüketimi çok önemli. D vitamini kemiklerin güçlenmesi için gerekli kalsiyumu vücudumuzun emmesine yardımcı oluyor, osteoporoza karşı vücudu koruyor. Fakat yaşla birlikte cildin D vitaminini alma becerisi azalıyor. Ayrıca D vitaminini aktif forma dönüştürmekte görevli bağırsak ve böbreklerimiz eski becerisini kaybediyor. D vitamini ile zenginleştirilmiş gıda tüketimi oldukça önem taşıyor.

3/ Gözler önemli!

Sana doğduğudan bugüne kadar değişmeyen duygularla bakan annenin gözlerini koru. Yaşla birlikte gelişen göz hastalıklarından katarakta karşı koymak için beslenmesinde koyu yeşil yapraklı sebzelere yer aç. Ispanak, marul, kale gibi sebzelerde bulunan fitokimyasallar göz sağlığını korumaya yardımcı gıdalardan. Bu gıdaları çiğ halde salatalara eklemek en doğru tercih!

4/ B vitamini kaynakları ile mutlu et

Yapılan araştırmalar B vitamini kaynaklarının kişinin mutlu olmasında etkili olduğunu ispatladı. B grubu vitaminlerden B12 vitamini sinir sistemimizin sağlıklı olmasında oldukça etkili ve vücudun B12 emilimi midede gerçekleşiyor. Fakat gastrointestinal sistemdeki emilim bozuklukları, 65 yaş üstü kişiler, gebeler ve emzirenler, beslenmelerinde et grubuna yer vermeyen kişilerde B12 vitamini emilimi düşüyor; doktor kontrolünde kişinin B12 seviyesine bakılması büyük önem taşıyor. Kişide eksiklik varsa, doktorun önerdiği ilaçları aksatmadan kullanması, tükettiği gıdalarla desteklemesi gerekiyor. Son dönemde tahılların içerisine eklenen B12 sayesinde mide asidinden etkilenmeyen formunu vücuda almak mümkün.

5/ Annenin kalbine iyi bak

Menopoz sonrası kadın hastalıklarında kalp hastalıkları birinci sırada geliyor. Bu dönemde kadınların kalbe iyi gelecek gıdalar tüketmesi çok önemli. En iyi omega-3 kaynağı balık ise kalbe iyi gelecek gıdalardan. Bu dönemde anneni deniz somonu, vakumlu poşetlerde satılan light ton balığı yemesi için teşvik et, yeterli balık tüketimi yoksa doktor kontrolünde dışardan takviye olarak almasını sağla.

Dyt. Özden Kaçar- arestetik.com

