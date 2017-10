“EMİYOR MU?” ANNELİĞİN DRAMI MI, KREMASI MI?

Bu topraklarda anne olan hemen herkesin duymaktan kaçamadığı o soru: Emiyor mu? Hande Birsay, kadınları ve anneleri çevreleyen toplumsal baskıları ti’ye aldığı, sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ‘hiheved’ isimli Instagram hesabının ardından şimdi de İndigo Kitap’tan çıkan ‘Emiyor mu?’ adlı kitabıyla gündemde.

“Çocuksuz günlerimde, bir gün çocuk sahibi olursam asla yapmayacaklarımın listesini kafamda çoktan hazırlamıştım.

Çünkü ben nasıl istersem her şey öyle olacaktı. Her şey anne babada bitiyordu, eğitim işiydi. Benim çocuğum olursa ben “Ye” deyince yiyecek, “Uyu” deyince uyuyacaktı. Olmazsa da uykusu gelirse uyurdu, çok da dert etmeye gerek yoktu. Acıkınca yerdi. Açlıktan ölen çocuk mu vardı?

Sonra bir gün bir şey oldu. Ben anne oldum.”

Bu satırlar Hande Birsay’ın ilk kitabı “Emiyor mu?”dan.

Hande Birsay, annelik serüveninde “Yapmam” dediği her şeyi yapmış, anneliğin hiç de kitaplarda okuduğu ve hayal ettiği gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleşmiş ve bunu ti’ye alan bir anne.

“Büyük konuştum, başıma geldi” mottosuyla instagram’da açtığı @hiheved isimli hesabında çocuk yetiştirmenin, anneliğin pek de konuşulmayan, ötelenen hikayelerini mizahi bir dille anlatan Birsay’ın kaleme aldığı metinler kısa sürede geniş kitleler tarafından ilgi gördü ve paylaşımları milyonu aşan etkileşimlere ulaştı.

“Annelik bu hayatta başıma gelen en güzel şey ama en iyi yapabildiğim şey değil” diyen Birsay’ın bu hesaptan yola çıkarak hazırladığı, İndigo Kitap’tan çıkan “Emiyor Mu?–Mükemmel Annelik Beni Teğet Geçti” isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

ARKA KAPAKTAN

“Nasıl doğdu?”

“Normal doğurdun değil mi?”

“Niye ağlıyor?”

“Bu çocuk aç.”

“Kucağa alıştırmışsın”

“Ben hamileyken 2 kilo almıştım, emzirirken 32 kilo verdim.”

“Sen daha dur, bunlar iyi günlerin.”

Ve hemen her yeni annenin duyduğu o meşhur soru:”Emiyor mu?”

“Anneliğimin ilk zamanlarında kendimle ve kitaplardan okuyup da “Böyle bir anne olacağım” diye yemin ettiğim, ancak çok kısa sürede tarumar olan mükemmel annelik hayallerimle savaştığım yetmiyormuş gibi bir de yeni anne dedektörleriyle savaştım; bu topraklarda doğuran tüm analar gibi.

Sonra kendimden ve tüm bunlardan rahatsız olmamaya, hatta kendi üzerimizde kurduğumuz ve çevreden gelen tüm bu baskılarla eğlenmeye; başta kendime, tüm büyük konuştuklarıma, hepsine #hihieved demeye başladım.

Annelik deneyimimde hiçbir şey, herkesin her şeyi bildiği ve anlattığı gibi olmadı.

Mükemmel annelik beni teğet geçti.

İyi ki de geçti.”

HANDE BİRSAY KİMDİR?

Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2006-2017 yılları arasında sırasıyla Tempo Dergisi’nde muhabirlik, Gazete Habertürk’te editörlük, haberturk.com’da editörlük ve yazarlık, Habertürk TV ve Bloomberg HT’de editörlük ve yapımcılık, NTV’de editörlük ve yapımcılık görevlerini üstlendi. Sivil toplum alanında çalıştı. Fransızcadan Türkçeye çeviriler ve çeşitli TV yapımları için metin yazarlığı yapıyor. Edebiyat, kadın araştırmaları, Türk modernleşmesi, geleneksel ve dijital medya alanlarına ilgi duyuyor. Başta Instagram olmak üzere sosyal medyada milyonu aşkın etkileşime ulaşan hihieved isimli bir hesabı bulunuyor.