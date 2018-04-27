ANNE OLMAK İSTİYORUM!





Senaryo tanıdık: Çocuk sahibi olmak istiyorsun. Ama günümüzde, içinde bulunduğumuz çağda bu zaten yeterince zorken, hayatında da ‘iyi baba’ olacağını düşündüğün biri yok. Durum böyle olunca, aklından giderek yaşlandığın ve asla anne olamayacağın fikirleri dolanıp duruyor. Ama bununla başa çıkabilirsin!

Thomas Jefferson Üniversitesi’nden Sağlık Psikoloğu Dr. Andrea Mechanick Braverman, günümüzde kadınların ileriki yaşlarda da anne olabileceğini ve iyi baba olabileceğini düşündüğün birinin ilerde hayatına girebileceğini belirtiyor. Fakat artık böyle bir şansının olmadığına inanıyorsan, bu sana bir kayıp yaşamışsın gibi hissettirebilir ve her kayıp beraberinde üzüntü getirir. Diğer tür kayıpların acısını yaşarken geçtiğimiz süreçleri yaşayabilir ve bu durumla barışabilirsin.

Üzüntün zamanla hafifler. Bu konuyu ailen ve arkadaşlarınla ya da bir terapistle konuşabilir, anlamlı bir hayat kurmak için başka yolları deneyebilirsin. Çeşitli sebeplerden dolayı pek çok kadın çocuk sahibi olmamayı seçiyor ve yine de tatmin oldukları hayatlar yaşıyorlar. Yani olaya bir de bu açıdan bakmayı deneyebilirsin. Daha tatmin edici bir kariyer yapabilir, yeni bir hobi edinebilir, hatta yeni bir şehre taşınabilirsin. Ne yaparsan yap, kendine iyi bakmaya ve mutlu olmanın başka yollarını aramaya özen göster.

Fotoğraf: James Taylor Gray



